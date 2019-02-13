«Смерть близкого человека не забывается»: Дмитрий Певцов о погибшем сыне

Российский актер Дмитрий Певцов
в недавнем интервью рассказал, как справляется с потерей старшего сына от гражданского брака Даниила
, который умер в 2012 году, упав с третьего этажа жилого дома. По словам Певцова, он и его супруга Ольга Дроздова
, которая приняла Даниила как родного, нашли утешение в преподавании - актеры учат студентов Института современного искусства.
«Чуть меньше, чем за год до набора курса, я похоронил родного сына
, - рассказал Дмитрий. - Получилось так, что они стали какой-то заменой - не заменой... И то количество любви, которое было не востребовано, очевидно, оно вылилось на них. То, что должно было достаться родному сыну. В том, как мы любили наших студентов, был даже какой-то перебор. И я сейчас понимаю, что не все из них оказались, так скажем, достойны этого нашего откровенного включения. Многие, да, но не все. Это было излишне. Я сейчас занимаюсь с этими ребятами, мы стараемся больше дистанцироваться
».
Несмотря на то, что для Ольги Дроздовой Даниил был не родным, именно после знакомства с ней Певцов смог наладить отношения с сыном, ведь после расставания с его матерью Ларисой Блажко
они долгое время не общались. Дроздова, как и ее муж, очень тяжело переживала смерть Даниила.
«Смерть близкого человека не забывается, это я по себе знаю
, - признался актёр. - Другие пособолезнуют и будут спокойно жить дальше, а у тебя не получится
».
Второй сын, Елисей, родился у Дмитрия в 2007 году. Супруги считают его настоящем подарком судьбы, потому что Дроздова не могла забеременеть в течение 15 лет. Воспитывать младшего сына Певцов решил так, как воспитывала его собственная мать.
«После какого-нибудь проступка для меня самым страшным наказанием было, когда мама сажала меня напротив себя и разговаривала со мной
, - поделился Дмитрий. - Она мне раскрывала, в чем именно я виноват, и мне было очень стыдно. Я рыдал и просил прощения. Мы общаемся, и это не пятиминутный разговор. Происходит выяснение, почему так нельзя, какие последствия, куда это может привести. И он понимает, что есть проступок - есть наказание. И мы решаем, какое наказание выбрать в том или ином случае. Я считаю это правильным. Все должно делаться в любви
».