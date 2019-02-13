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«Смерть близкого человека не забывается»: Дмитрий Певцов о погибшем сыне

13 февраля
2019 год

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13 февраля 2019
Российский актер Дмитрий Певцов в недавнем интервью рассказал, как справляется с потерей старшего сына от гражданского брака Даниила, который умер в 2012 году, упав с третьего этажа жилого дома. По словам Певцова, он и его супруга Ольга Дроздова, которая приняла Даниила как родного, нашли утешение в преподавании - актеры учат студентов Института современного искусства.

«Чуть меньше, чем за год до набора курса, я похоронил родного сына, - рассказал Дмитрий. - Получилось так, что они стали какой-то заменой - не заменой... И то количество любви, которое было не востребовано, очевидно, оно вылилось на них. То, что должно было достаться родному сыну. В том, как мы любили наших студентов, был даже какой-то перебор. И я сейчас понимаю, что не все из них оказались, так скажем, достойны этого нашего откровенного включения. Многие, да, но не все. Это было излишне. Я сейчас занимаюсь с этими ребятами, мы стараемся больше дистанцироваться».

«Смерть близкого человека не забывается»: Дмитрий Певцов о погибшем сыне

Несмотря на то, что для Ольги Дроздовой Даниил был не родным, именно после знакомства с ней Певцов смог наладить отношения с сыном, ведь после расставания с его матерью Ларисой Блажко они долгое время не общались. Дроздова, как и ее муж, очень тяжело переживала смерть Даниила.

«Смерть близкого человека не забывается, это я по себе знаю, - признался актёр. - Другие пособолезнуют и будут спокойно жить дальше, а у тебя не получится».

Второй сын, Елисей, родился у Дмитрия в 2007 году. Супруги считают его настоящем подарком судьбы, потому что Дроздова не могла забеременеть в течение 15 лет. Воспитывать младшего сына Певцов решил так, как воспитывала его собственная мать.

«Смерть близкого человека не забывается»: Дмитрий Певцов о погибшем сыне

«После какого-нибудь проступка для меня самым страшным наказанием было, когда мама сажала меня напротив себя и разговаривала со мной, - поделился Дмитрий. - Она мне раскрывала, в чем именно я виноват, и мне было очень стыдно. Я рыдал и просил прощения. Мы общаемся, и это не пятиминутный разговор. Происходит выяснение, почему так нельзя, какие последствия, куда это может привести. И он понимает, что есть проступок - есть наказание. И мы решаем, какое наказание выбрать в том или ином случае. Я считаю это правильным. Все должно делаться в любви».
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«Смерть близкого человека не забывается»: Дмитрий Певцов о погибшем сыне фотографии
«Смерть близкого человека не забывается»: Дмитрий Певцов о погибшем сыне фотографии
«Смерть близкого человека не забывается»: Дмитрий Певцов о погибшем сыне фотографии
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