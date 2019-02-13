Александр Обласов рассказал, почему бросил жену

Российский актер Александр Обласов
, известный по роли честного полицейского и примерного семьянина Жени Аверьянова в сериале «Мажор»
, рассказал, почему ушел от жены, актрисы Ольги Озоллапиня
, вместе с которой растил сына Юрия.
«С Олей мы развелись
, - поделился Обласов. - Я человек старых понятий, не бабник: думал, раз женился, сын родился, то буду с ними до конца дней. Но влюбился в другую. Её зовут Лена, тоже актриса
(с Еленой Грук-Черновой
Александр познакомился на съёмках сериала «Вольная грамота»
- прим.ред). Мы ровесники. Вместе уже три года. Раньше у меня случались романы и не с актрисами. Казалось, что именно супруга-домохозяйка мне и нужна: будет создавать уют и печь пироги. Вышло иначе. У Лены есть ребенок от первого брака. Дай бог, и совместных детей заведем, мечтаю о дочке. Недавно ездили в Грузию, потом в Израиль. Хотим еще в Венецию слетать, а летом планируем пожениться. И, надеюсь, проживем вместе до конца дней
».
При этом оставлять на произвол судьбы бывшую жену и ребенка Александр не собирается. По его словам, помогать Ольге и Юрию будет и он, и его родители.
«Наш сын Юрка, которого я так назвал в честь своего отца, замечательный
, - признался актер. - Иногда позаниматься с ним с Дальнего Востока прилетает моя мама. Иногда Олины родители, живущие в Латвии. Сейчас у меня за две семьи ответственность. Я снимаю жилье, но хочу купить своё: квартиру для Оли с Юрой и ещё одну для нас с Леной
».