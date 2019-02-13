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Александр Обласов рассказал, почему бросил жену

13 февраля
2019 год

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13 февраля 2019
Российский актер Александр Обласов, известный по роли честного полицейского и примерного семьянина Жени Аверьянова в сериале «Мажор», рассказал, почему ушел от жены, актрисы Ольги Озоллапиня, вместе с которой растил сына Юрия.

Александр Обласов рассказал, почему бросил жену

«С Олей мы развелись, - поделился Обласов. - Я человек старых понятий, не бабник: думал, раз женился, сын родился, то буду с ними до конца дней. Но влюбился в другую. Её зовут Лена, тоже актрисаЕленой Грук-Черновой Александр познакомился на съёмках сериала «Вольная грамота» - прим.ред). Мы ровесники. Вместе уже три года. Раньше у меня случались романы и не с актрисами. Казалось, что именно супруга-домохозяйка мне и нужна: будет создавать уют и печь пироги. Вышло иначе. У Лены есть ребенок от первого брака. Дай бог, и совместных детей заведем, мечтаю о дочке. Недавно ездили в Грузию, потом в Израиль. Хотим еще в Венецию слетать, а летом планируем пожениться. И, надеюсь, проживем вместе до конца дней».

При этом оставлять на произвол судьбы бывшую жену и ребенка Александр не собирается. По его словам, помогать Ольге и Юрию будет и он, и его родители.

«Наш сын Юрка, которого я так назвал в честь своего отца, замечательный, - признался актер. - Иногда позаниматься с ним с Дальнего Востока прилетает моя мама. Иногда Олины родители, живущие в Латвии. Сейчас у меня за две семьи ответственность. Я снимаю жилье, но хочу купить своё: квартиру для Оли с Юрой и ещё одну для нас с Леной».
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Александр Обласов рассказал, почему бросил жену фотографии
Александр Обласов рассказал, почему бросил жену фотографии
Александр Обласов рассказал, почему бросил жену фотографии
Александр Обласов рассказал, почему бросил жену фотографии
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