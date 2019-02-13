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Елена Подкаминская пожаловалась на сплетни в СМИ

13 февраля
2019 год

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13 февраля 2019
Российская актриса Елена Подкаминская редко говорит о своей личной жизни. А если это и случается, то старается подбирать такие слова, которые не задели бы никого из ее близких. В недавнем интервью звезда сериала «Кухня» рассказала, почему предпочитает скрывать от прессы подробности о своей семье.

Елена Подкаминская пожаловалась на сплетни в СМИ

«Если серьезно, то я в самом деле не склонна делиться личным, тем, что относится к миру моей семьи, и выводить это в публичное пространство, - призналась Елена. - Ведь для многих СМИ главное, чтобы было «жареное», а если его нет, то давайте сочиним! Поэтому заведомо «кривых» микроскопов я в свою жизнь допускать не настроена».

Журналисты, действительно, часто придумывают байки об отношениях актрисы. По словам Подкаминской, она с юмором воспринимает эти сказки, хотя многие из них переходят все границы.

«Я столько «интересного» и необычного о себе, бывает, узнаю! - поделилась Елена. - К примеру, что первый муж оставил меня чуть ли не в переходе без средств к существованию. В то время как Саша (первый муж Александр Пляцевой — прим.ред) — потрясающий человек, мой настоящий друг, родной человек, и нет такой моей просьбы, на которую бы он не откликнулся и по сей день. Все, что связано с образованием и жизнью Полины (дочь актрисы от первого брака — прим.ред), он финансово обеспечивает, постоянно с ней общается и безумно ее любит! Также забавно периодически узнавать, как мифическая соседка докладывает журналистам о подробностях нашей совместной жизни с Дэном (второй муж Денис Гущин — прим.ред). Очень бы хотелось наконец-то с ней познакомиться и поблагодарить, уж как она за нас радуется и переживает!».
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Елена Подкаминская пожаловалась на сплетни в СМИ фотографии
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