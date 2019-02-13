Кристиан Бейл 10 лет не общался с матерью

Голливудский актер Кристиан Бейл
поссорился с матерью Дженни и сестрой Шэрон в 2008 году. Всё дело в том, что женщины невзлюбили супругу Бейла Сандру Блажич и не стеснялись открыто выражать свою неприязнь. Однажды даже чуть не дошло до драки: в день премьеры «Тёмного рыцаря»
мать Кристиана снова взялась оскорблять его жену, тот не выдержал, накричал на неё и едва не бросился на Дженни и Шэрон с кулаками. Женщины вызвали полицию, и актера забрали в отделение.
Через несколько часов Дженни забрала заявление, однако Кристиан затаил обиду на долгих десять лет, сменил номер телефона и не отвечал на электронные письма.
Недавно, в день вручения премии BAFTA, среди номинантов на которую был и сам Бейл, журналисты взяли интервью у Дженни, в котором она рассказала, что им с сыном удалось помириться.
«Да, мы снова общаемся. Я знаю, что сейчас Кристиан находится в Лондоне
», - поведала она, не раскрыв однако, как и при каких обстоятельствах они смогли зарыть топор войны.