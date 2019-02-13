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Кристиан Бейл 10 лет не общался с матерью

13 февраля
2019 год

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13 февраля 2019
Голливудский актер Кристиан Бейл поссорился с матерью Дженни и сестрой Шэрон в 2008 году. Всё дело в том, что женщины невзлюбили супругу Бейла Сандру Блажич и не стеснялись открыто выражать свою неприязнь. Однажды даже чуть не дошло до драки: в день премьеры «Тёмного рыцаря» мать Кристиана снова взялась оскорблять его жену, тот не выдержал, накричал на неё и едва не бросился на Дженни и Шэрон с кулаками. Женщины вызвали полицию, и актера забрали в отделение.

Кристиан Бейл 10 лет не общался с матерью

Через несколько часов Дженни забрала заявление, однако Кристиан затаил обиду на долгих десять лет, сменил номер телефона и не отвечал на электронные письма.

Недавно, в день вручения премии BAFTA, среди номинантов на которую был и сам Бейл, журналисты взяли интервью у Дженни, в котором она рассказала, что им с сыном удалось помириться.

«Да, мы снова общаемся. Я знаю, что сейчас Кристиан находится в Лондоне», - поведала она, не раскрыв однако, как и при каких обстоятельствах они смогли зарыть топор войны.
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Кристиан Бейл 10 лет не общался с матерью фотографии
Кристиан Бейл 10 лет не общался с матерью фотографии
Кристиан Бейл 10 лет не общался с матерью фотографии
Кристиан Бейл 10 лет не общался с матерью фотографии
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