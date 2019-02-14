Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Ольга Куриленко и Евгения Брик

Чуть больше недели осталось до церемонии вручения премии «Оскар», которой предшествовала традиционная вечеринка, прошедшая 4 февраля в Беверли-Хиллз. Гостями мероприятия стали претенденты на премию: Леди Гага, Рэйчел Вайс, Эми Адамс, Гленн Клоуз, Брэдли Купер, Рами Малек и многие другие. К слову, Брэдли Купера так и не номинировали на «Лучшего режиссера», из-за чего он ужасно расстроился, признавшись, что это заставило его почувствовать, что он «плохо сделал свою работу».
Также накануне Дня всех влюбленных в Москве прошла закрытая вечеринка журнала GQ, посвященная рейтингу «100 самых стильных». Среди гостей вечеринки были Юлия Барановская, Ингрид Олеринская, Виктория Толстоганова и все те же самые, что и везде.