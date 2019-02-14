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Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Ольга Куриленко и Евгения Брик

14 февраля
2019 год

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14 февраля 2019
Чуть больше недели осталось до церемонии вручения премии «Оскар», которой предшествовала традиционная вечеринка, прошедшая 4 февраля в Беверли-Хиллз. Гостями мероприятия стали претенденты на премию: Леди Гага, Рэйчел Вайс, Эми Адамс, Гленн Клоуз, Брэдли Купер, Рами Малек и многие другие. К слову, Брэдли Купера так и не номинировали на «Лучшего режиссера», из-за чего он ужасно расстроился, признавшись, что это заставило его почувствовать, что он «плохо сделал свою работу».

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Ольга Куриленко и Евгения Брик
фото: Эми Адамс

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Ольга Куриленко и Евгения Брик
фото: Уиллем Дефо

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Ольга Куриленко и Евгения Брик
фото: Гленн Клоуз

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Ольга Куриленко и Евгения Брик
фото: Лора Дерн

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Ольга Куриленко и Евгения Брик
фото: Вигго Мортенсен

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Ольга Куриленко и Евгения Брик
фото: Спайк Ли

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Ольга Куриленко и Евгения Брик
фото: Махершала Али

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Ольга Куриленко и Евгения Брик
фото: Рами Малек

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Ольга Куриленко и Евгения Брик
фото: Мелисса Маккарти

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Ольга Куриленко и Евгения Брик
фото: Леди Гага

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Ольга Куриленко и Евгения Брик
фото: Рэйчел Вайс

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Ольга Куриленко и Евгения Брик
фото: Брэдли Купер

5 февраля, опережая старт Недели моды в Нью-Йорке, бренд Rodarte представил в Калифорнии коллекцию сезона осень/зима 2019/2020, собрав на показе таких звёзд как Дакота Фэннинг, Люси Бойнтон, Шейлин Вудли, Дайан Китон и Бри Ларсон.

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Ольга Куриленко и Евгения Брик
фото: Люси Бойнтон

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Ольга Куриленко и Евгения Брик
фото: Дакота Фэннинг

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Ольга Куриленко и Евгения Брик
фото: Линда Ресник и Дайан Китон

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Ольга Куриленко и Евгения Брик
фото: Маккензи Фой

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Ольга Куриленко и Евгения Брик
фото: Бри Ларсон

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Ольга Куриленко и Евгения Брик
фото: Шейлин Вудли

10 февраля в Лондоне прошла 72-я церемония награждения лауреатов главной кинопремии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA. Среди лауреатов и гостей торжества были замечены Клэр Фой, Ольга Куриленко, Марго Робби, Адам Драйвер и Эми Адамс.

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Ольга Куриленко и Евгения Брик
фото: Марго Робби

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Ольга Куриленко и Евгения Брик
фото: Тэрон Эджертон и Эмили Томас

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Ольга Куриленко и Евгения Брик
фото: Мишель Родригес

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Ольга Куриленко и Евгения Брик
фото: Рейчел Броснахэн

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Ольга Куриленко и Евгения Брик
фото: Клэр Фой

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Ольга Куриленко и Евгения Брик
фото: Адам Драйвер с женой

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Ольга Куриленко и Евгения Брик
фото: Ольга Куриленко

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Ольга Куриленко и Евгения Брик
фото: Тэнди Ньютон

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Ольга Куриленко и Евгения Брик
фото: Стейси Мартин

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Ольга Куриленко и Евгения Брик
фото: Эми Адамс

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Ольга Куриленко и Евгения Брик
фото: Эми Адамс

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Ольга Куриленко и Евгения Брик
фото: Виола Дэвис

13 февраля в Москве прошел премьерный показ комедии «Любовницы» с Паулиной Андреевой, Сашей Бортич и Юлией Александровой в главных ролях. На премьере собрались Федор Бондарчук, Евгения Брик, Мария Шалаева, Сергей Гармаш и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Ольга Куриленко и Евгения Брик
фото: Лиза Арзамасова

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Ольга Куриленко и Евгения Брик
фото: Паулина Андреева и Федор Бондарчук

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Ольга Куриленко и Евгения Брик
фото: Евгения Брик

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Ольга Куриленко и Евгения Брик
фото: Екатерина Архарова с мужем

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Ольга Куриленко и Евгения Брик
фото: Екатерина Волкова

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Ольга Куриленко и Евгения Брик
фото: DJ Грув

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Ольга Куриленко и Евгения Брик
фото: Мария Шалаева

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Ольга Куриленко и Евгения Брик
фото: Сергей Гармаш

Также накануне Дня всех влюбленных в Москве прошла закрытая вечеринка журнала GQ, посвященная рейтингу «100 самых стильных». Среди гостей вечеринки были Юлия Барановская, Ингрид Олеринская, Виктория Толстоганова и все те же самые, что и везде.

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Ольга Куриленко и Евгения Брик
фото: Андрей Малахов

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Ольга Куриленко и Евгения Брик
фото: Юлия Барановская

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Ольга Куриленко и Евгения Брик
фото: Ингрид Олеринская

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Ольга Куриленко и Евгения Брик
фото: Виктория Толстоганова

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Ольга Куриленко и Евгения Брик
фото: Дмитрий Шепелев

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Ольга Куриленко и Евгения Брик
фото: Юлия Барановская
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Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Ольга Куриленко и Евгения Брик фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Ольга Куриленко и Евгения Брик фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Ольга Куриленко и Евгения Брик фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Ольга Куриленко и Евгения Брик фотографии
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