Ингрид Олеринская показала, как выбираться из подвешенного состояния

12 февраля в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера триллера Тиграна Саакяна«Отрыв». Компания молодых ребят отправляется на новогодние каникулы на горнолыжный курорт, чтобы откупорить бутылочку шампанского, стоя на склоне, допустим, Эльбруса в соответствующей экипировке.
Но на середине пути старый подъемник останавливается. И начинается история выживания, потому что на курорте, внезапно, ни души, и подъёмник остается неподвижным даже на следующее утро (видимо, окончательно деморализованный конкурентоспособной французской канаткой).