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Ингрид Олеринская показала, как выбираться из подвешенного состояния

14 февраля
2019 год

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14 февраля 2019
12 февраля в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера триллера Тиграна Саакяна «Отрыв». Компания молодых ребят отправляется на новогодние каникулы на горнолыжный курорт, чтобы откупорить бутылочку шампанского, стоя на склоне, допустим, Эльбруса в соответствующей экипировке.

Ингрид Олеринская показала, как выбираться из подвешенного состояния

Но на середине пути старый подъемник останавливается. И начинается история выживания, потому что на курорте, внезапно, ни души, и подъёмник остается неподвижным даже на следующее утро (видимо, окончательно деморализованный конкурентоспособной французской канаткой).

Ингрид Олеринская показала, как выбираться из подвешенного состояния
фото: Ирина Антоненко

Ингрид Олеринская показала, как выбираться из подвешенного состояния
фото: Денис Косяков

Ингрид Олеринская показала, как выбираться из подвешенного состояния
фото: Ингрид Олеринская

Посмотреть на то, как Ингрид Олеринская, Денис Косяков и Ирина Антоненко выпутываются из ситуации «страшный сон горнолыжника» пришли Стас Бондаренко, Полина Куценко, Валентина Мазунина, Александр Обласов, Екатерина Волкова, Пётр Романов и другие.

Ингрид Олеринская показала, как выбираться из подвешенного состояния
фото: Екатерина Волкова

Ингрид Олеринская показала, как выбираться из подвешенного состояния
фото: Валентина Мазунина и Мария Скорницкая

Ингрид Олеринская показала, как выбираться из подвешенного состояния
фото: Петр Романов

Ингрид Олеринская показала, как выбираться из подвешенного состояния
фото: Полина Куценко

Ингрид Олеринская показала, как выбираться из подвешенного состояния
фото: Мария Шумакова

Ингрид Олеринская показала, как выбираться из подвешенного состояния
фото: Стас Бондаренко

«Отрыв» в прокате с 14 февраля.

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Ингрид Олеринская показала, как выбираться из подвешенного состояния фотографии
Ингрид Олеринская показала, как выбираться из подвешенного состояния фотографии
Ингрид Олеринская показала, как выбираться из подвешенного состояния фотографии
Ингрид Олеринская показала, как выбираться из подвешенного состояния фотографии
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