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Анастасия Цветаева ждёт третьего ребенка

14 февраля
2019 год

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14 февраля 2019
Недавно Анастасия Цветаева рассказала, почему бросила актерскую карьеру, променяв съёмки и проходы по красным дорожкам на семейную жизнь и материнское счастье. А в День всех влюбленных Анастасия поделилась со своими подписчиками радостной новостью - весной она станет мамой в третий раз.

Анастасия Цветаева ждёт третьего ребенка

«Любовь приносит не только букеты на день святого Валентина, но иногда и вот такие плоды))) Многие из вас уже начали догадываться и подозревать, некоторые писали мне в директ или в комментах, живот прятать все сложнее и сложнее, да и не только в этом дело. Уж очень хочется поделиться своим счастьем со всем миром! Да, в нашей семье скоро ожидается появление третьего ребенка! Рожать планирую тут, в Израиле. Сейчас у нас идет 6-й месяц беременности. С днем любви вас, дорогие мои!».
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Анастасия Цветаева ждёт третьего ребенка фотографии
Анастасия Цветаева ждёт третьего ребенка фотографии
Анастасия Цветаева ждёт третьего ребенка фотографии
Анастасия Цветаева ждёт третьего ребенка фотографии
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