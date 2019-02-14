Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Василия Ланового не пустили на борт «Победы»

14 февраля
2019 год

Лайфстайл >>
14 февраля 2019
Народного артиста СССР Василия Ланового не пустили на рейс авиакомпании «Победы», выполнявший перелёт в Ростов-на-Дону. Кофр и один из чемоданов артиста превысили требования авиакомпании по размеру ручной клади.
«Они сказали, что надо платить штраф. Мы говорим, что готовы оплатить, только нам надо обязательно улететь, у нас два концерта», — прокомментировал ситуацию артист.

Василия Ланового не пустили на борт «Победы»

По словам Ланового, сотрудник компании «даже разговаривать не стал» и отказался принять деньги. В итоге Василий Лановой опоздал на посадку, вследствие чего ему пришлось покупать билеты на следующий рейс.
Представитель авиакомпании отметил, что в этой ситуации виноваты те, кто организовал поездку народного артиста СССР.
«Нам очень жаль, что менеджеры действительно великого актера, поклонниками которого являются и сотрудники «Победы», не позаботились заранее о комфорте и не ознакомились с правилами авиакомпании», — заявил представитель перевозчика.
версия для печати
персоны
Василий Лановой

фотографии >>
Василия Ланового не пустили на борт «Победы» фотографии
Василия Ланового не пустили на борт «Победы» фотографии
Василия Ланового не пустили на борт «Победы» фотографии
Василия Ланового не пустили на борт «Победы» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Сергей Захаров
14 февраля ушел из жизни певец и актер Сергей Захаров.

День рождения >>

Ашот Адамян
Ирина Барская
Александр Воробьёв
Сергей Воробьёв (IV)
Николай Ерёменко (мл.)
Степан Крылов
Сергей Пиоро
Владимир Рецептер
Марина Соколова
Одри Дана
Жослин Киврен
Роман Клосовский
Вик Морроу
Саймон Пегг
Фредди Хаймор
Маттиас Хьюз
все родившиеся 14 февраля >>

Афиша кино >>

Айка
социальная драма
Германия, Казахстан, Китай, Польша, Россия, 2018
Алита: Боевой ангел
боевик, мелодрама, научная фантастика, приключения
Аргентина, Канада, США, 2018
Пилигрим
психологический триллер
Россия, 2018
Банды Индостана
боевик, приключения
Индия, 2018
Громкая связь
Россия, 2019
Капернаум
драма, социальная драма
Ливан, Франция, 2018
Любить нельзя расстаться
комедия, мелодрама
Аргентина, 2018
Отрыв
триллер
Россия, 2018
Святая Агата
фильм ужасов
США, 2018
Семь ужинов
Россия, 2019
Тайный мир Анны
приключения, семейное кино, экранизация
Мексика, 2017
Тетрадь дружбы Нацумэ
драма
Япония, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен