Василия Ланового не пустили на борт «Победы»

Народного артиста СССР Василия Ланового
не пустили на рейс авиакомпании «Победы», выполнявший перелёт в Ростов-на-Дону. Кофр и один из чемоданов артиста превысили требования авиакомпании по размеру ручной клади.
«Они сказали, что надо платить штраф. Мы говорим, что готовы оплатить, только нам надо обязательно улететь, у нас два концерта»
, — прокомментировал ситуацию артист.
По словам Ланового, сотрудник компании «даже разговаривать не стал» и отказался принять деньги. В итоге Василий Лановой опоздал на посадку, вследствие чего ему пришлось покупать билеты на следующий рейс.
Представитель авиакомпании отметил, что в этой ситуации виноваты те, кто организовал поездку народного артиста СССР.
«Нам очень жаль, что менеджеры действительно великого актера, поклонниками которого являются и сотрудники «Победы», не позаботились заранее о комфорте и не ознакомились с правилами авиакомпании»
, — заявил представитель перевозчика.