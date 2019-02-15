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Раскрепощенный Голливуд на выезде: Ирина Шейк, Марго Робби и Тимоти Шаламе

15 февраля
2019 год

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15 февраля 2019
10 февраля состоялась торжественная 72-я церемония награждения лауреатов главной кинопремии Британской академии кино и телевизионных искусств (сокращенно BAFTA). Фотограф Грэг Уилльямс, переквалифицировавшийся из военного корреспондента в летописца светской хроники, отправился в Лондон за очередным репортажем из-за кулис. В объектив Грэгга попали Марго Робби, Тимоти Шаламе, Брэдли Купер и Ирина Шейк, Рэйчел Вайс, Рами Малек и другие гости премии.

Раскрепощенный Голливуд на выезде: Ирина Шейк, Марго Робби и Тимоти Шаламе
фото: Тимоти Шаламе и Гленн Клоуз

Раскрепощенный Голливуд на выезде: Ирина Шейк, Марго Робби и Тимоти Шаламе
фото: Брэдли Купер и Махершала Али

Раскрепощенный Голливуд на выезде: Ирина Шейк, Марго Робби и Тимоти Шаламе
фото: Тэрон Эджертон, Джейми Белл и Ричард Мэдден

Раскрепощенный Голливуд на выезде: Ирина Шейк, Марго Робби и Тимоти Шаламе
фото: Клэр Фой

Раскрепощенный Голливуд на выезде: Ирина Шейк, Марго Робби и Тимоти Шаламе
фото: Гэри Олдман и Оливия Колман

Раскрепощенный Голливуд на выезде: Ирина Шейк, Марго Робби и Тимоти Шаламе
фото: Марго Робби и Рами Малек

Раскрепощенный Голливуд на выезде: Ирина Шейк, Марго Робби и Тимоти Шаламе
фото: Рэйчел Вайс

Раскрепощенный Голливуд на выезде: Ирина Шейк, Марго Робби и Тимоти Шаламе
фото: Принц Уилльям и Кейт Миддлтон

Раскрепощенный Голливуд на выезде: Ирина Шейк, Марго Робби и Тимоти Шаламе
фото: Ирина Шейк и Брэдли Купер

Раскрепощенный Голливуд на выезде: Ирина Шейк, Марго Робби и Тимоти Шаламе
фото: Мелисса Маккарти

Раскрепощенный Голливуд на выезде: Ирина Шейк, Марго Робби и Тимоти Шаламе
фото: Гленн Клоуз, Октавия Спенсер, Линда Карделлини и Махершала Али

Также Грэг побывал на различных вечеринках, предварявших церемонию, где запечатлел Джека О'Коннела, сэра Патрика Стюарта, Лив Тайлер и прочих артистов в приподнятом настроении.

Раскрепощенный Голливуд на выезде: Ирина Шейк, Марго Робби и Тимоти Шаламе
фото: Марк Стронг и Джо Демпси

Раскрепощенный Голливуд на выезде: Ирина Шейк, Марго Робби и Тимоти Шаламе
фото: Лив Тайлер

Раскрепощенный Голливуд на выезде: Ирина Шейк, Марго Робби и Тимоти Шаламе
фото: Патрик Стюарт с женой Санни Озелл

Раскрепощенный Голливуд на выезде: Ирина Шейк, Марго Робби и Тимоти Шаламе
фото: Стэнли Туччи

Раскрепощенный Голливуд на выезде: Ирина Шейк, Марго Робби и Тимоти Шаламе
фото: Джо Коул

Раскрепощенный Голливуд на выезде: Ирина Шейк, Марго Робби и Тимоти Шаламе
фото: Нуми Рапас

Раскрепощенный Голливуд на выезде: Ирина Шейк, Марго Робби и Тимоти Шаламе
фото: Джек О'Коннел

Раскрепощенный Голливуд на выезде: Ирина Шейк, Марго Робби и Тимоти Шаламе
фото: Эми Адамс обнимает Рами Малека

Раскрепощенный Голливуд на выезде: Ирина Шейк, Марго Робби и Тимоти Шаламе
фото: Патрик Стюарт, Джина Картер и Чарльз Дэнс

Раскрепощенный Голливуд на выезде: Ирина Шейк, Марго Робби и Тимоти Шаламе
фото: Тэрон Эджертон и Эмили Томас
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