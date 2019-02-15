Раскрепощенный Голливуд на выезде: Ирина Шейк, Марго Робби и Тимоти Шаламе

10 февраля состоялась торжественная 72-я церемония награждения лауреатов главной кинопремии Британской академии кино и телевизионных искусств (сокращенно BAFTA). Фотограф Грэг Уилльямс, переквалифицировавшийся из военного корреспондента в летописца светской хроники, отправился в Лондон за очередным репортажем из-за кулис. В объектив Грэгга попали Марго Робби, Тимоти Шаламе, Брэдли Купер и Ирина Шейк, Рэйчел Вайс, Рами Малек и другие гости премии.
фото: Тимоти Шаламе и Гленн Клоуз
фото: Брэдли Купер и Махершала Али
фото: Тэрон Эджертон, Джейми Белл и Ричард Мэдден
фото: Клэр Фой
фото: Гэри Олдман и Оливия Колман
фото: Марго Робби и Рами Малек
фото: Рэйчел Вайс
фото: Принц Уилльям и Кейт Миддлтон
фото: Ирина Шейк и Брэдли Купер
фото: Мелисса Маккарти
фото: Гленн Клоуз, Октавия Спенсер, Линда Карделлини и Махершала Али