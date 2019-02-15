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Владимир Машков объявил об уходе из кино

15 февраля
2019 год

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15 февраля 2019
Артист Владимир Машков объявил об окончании своей кинокарьеры. После того, как артист стал художественным руководителем Театра Олега Табакова и возглавил театральную школу Табакова, у него просто не осталось времени на съёмки.

Владимир Машков объявил об уходе из кино

«Кино - это тоже серьёзная деятельность, нужно тратить много времени. Его у меня просто физически нет. Поэтому «кина не будет», электричество кончилось». Сейчас артист готовит новый спектакль, детали которого не раскрывает. «Да, я хочу поставить спектакль. Пока не буду говорить. Идут уже задумки, разработки. И, бесспорно, я должен играть в своем театре», - заявил Машков.

Владимиру Машкову достаточно быстро удалось возобновить работу театра после смерти Олега Табакова. Новый худрук занялся ремонтом театра, а также модернизировал систему образования в школе Табакова. Однако некоторые критики с опаской относятся к этим переменам.

«Я помню желание и мечты Олега Павловича о том, чтобы этот театр, как он говорил, наш маленький театр был живым. У живого не может быть традиций», - поделился артист.
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Владимир Машков объявил об уходе из кино фотографии
Владимир Машков объявил об уходе из кино фотографии
Владимир Машков объявил об уходе из кино фотографии
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