«Меган Маркл - далеко не принцесса Диана»: Пирс Морган раскритиковал Джорджа Клуни за его высказывание

На днях в полку защитников Меган Маркл
прибыло – Джордж Клуни
заявил, что герцогиню Сассекскую несправедливо критикуют в СМИ
. Но этот факт не смог предотвратить волну новых нападок на Меган. Британский журналист Пирс Морган
выступил с монологом в Daily Mail, где попытался опровергнуть слова Клуни.
С журналистом Маркл познакомилась в 2015 году, когда еще снималась в «Форс-мажорах»
. Они активно общались в Твиттере.
Встретиться лично актрисе и журналисту удалось лишь в 2016 году, когда Маркл приехала в Лондон. Морган пригласил её в свой любимый паб Scarsdale Tavern в Кенсингтоне. Они просидели в пабе полтора часа – за это время Меган раскрыла ему несколько подробностей из своей личной жизни. Актриса также попросила у Пирса несколько советов насчет своей карьеры и отношений с журналистами. Они договорились, что Меган Маркл станет гостьей шоу Пирса Моргана «Good Morning Britain». Однако в этот же вечер произошла судьбоносная встреча Меган с принцем Гарри, и актриса совсем позабыла о Пирсе Моргане.
Журналиста это очень задело, и с тех пор он пытается доказать всем, что Меган - корыстная, неискренняя, меркантильная женщина – именно с таким посылом он выступил на днях в Daily Mail.
«Недавно мне рассказали печальную историю, касающуюся свадьбы Меган Маркл и принца Гарри. И рассказал ее человек, который очень хорошо знает эту пару и был одним из 250 гостей на закрытой вечеринке во Фрогмор-хаусе. Трое самых близких друзей Гарри не были приглашены. Эти парни - не просто приятели, они прошли вместе с Гарри длинный путь. И наверняка отсутствие приглашения их задело. Но их недоумение только возросло, когда они увидели, кто же получил эти приглашения - огромное количество селебрити, вроде Бекхэмов, Элтона Джона, Джеймса Кордена, Идриса Эльбы, Серены Уильямс, Приянки Чопра, Джорджа и Амаль Клуни. «Нас отодвинули в сторону из-за людей, более известных, чем мы», - с сожалением заметили эти трое мужчин.
Те же чувства разделила и вся семья Меган, из которой никто - не считая родителей - не был приглашен ни на церемонию, ни на вечеринку. В итоге, и отец Меган Томас не приехал в Великобританию «из-за проблем со здоровьем» после скандала с папарацционными фото. То есть ее мама Дория Рэгланд была единственной из всей их семьи, включенной в огромный список гостей (600 человек!). Места для гостей Меган были заняты людьми вроде Опры Уинфри, что несколько удивляет тех, кто считает свадьбу - событием семейным.
Все это меня не сильно шокировало, так как я имею собственный опыт общения и встреч с миссис Маркл. И этот опыт убедил меня в том, что она безжалостный социальный альпинист.
Неудивительно, что ее семья не в восторге от ее новой роли. Она бросила их всех, как мешок с протухшей картошкой, чтобы они не отравили ее новую идеальную королевскую жизнь»
, - написал Морган.
Пирс также процитировал Джорджа Клуни, где он говорит о сходстве Меган Маркл и принцессы Дианы. Это сравнение особенно возмутило журналиста.
«Хмммм. Как-то уж слишком вовремя Джордж произнес эти слова, если учесть, что только недавно пятеро близких подруг Меган выступили с ее защитой в журнале People. Это действительно напоминает мне поведение принцессы Дианы, которая осуждала прессу за преследования, но в то же время неоднократно вступала с ней в сговор (я знаю, о чем говорю, я - один из тех журналистов!), чтобы добиться позитивного освещения собственной персоны или свести счеты с людьми, которые ей не нравились.
Джордж, конечно, считает себя в этом отношении последовательным. Он обвиняет прессу в смерти принцессы, и делает вид, что нет никакой связи между использованием СМИ для продвижения своей персоны или своего бренда и ответного - пусть и очень навязчивого - интереса этих же самых СМИ к этой же самой знаменитости. А вот я эту связь вижу!
Когда она встретила Гарри, Меган не была наивной невинной 19-летней девушкой, как Диана. Она была 35-летней разведенной женщиной с успешной актерской карьерой, которая точно знала, на что шла.
Она очаровала красивого принца, который намного моложе нее, и теперь наслаждается роскошной жизнью во дворцах. Она всячески пыталась надоить хоть несколько капель мировой славы и внимания до того, как это все обрушилось на нее с лихвой.
Но нельзя ни в какой мере сравнивать количество внимания прессы, прикованного к ней, с тем, которое довелось испытать на себе принцессе Диане. Она была крупнейшей звездой на планете. Меган не входит даже в тройку крупных звезд, живущих в Кенсингтонском дворце. И Клуни ошибается не только на этот счет»
.
Кроме того, Пирс Морган пояснил, что Меган сама отреклась от своей семьи, а теперь обвиняет ее в своих проблемах.
«Ошибочны и его обвинения в адрес семьи Меган, якобы снабжающей СМИ негативными заголовками. Они всего лишь осуждают ее за то, что она отреклась от них, и им больно от этого.
В ее письме отцу, которое он обнародовал только на этой неделе после выхода соответствующего журнала People, говорится только о ЕЁ чувствах, о ЕЁ браке, о ЕЁ жизни и ЕЁ боли. А что насчет чувств отца - ЕГО жизни, ЕГО боли?
Я интервьюировал его дважды, и у меня сложилось впечатление, что Томас - совершенно нормальный мужчина, который просто понятия не имеет, что делать с тем гигантским количеством внимания СМИ, которое обрушилось на него после замужества дочери. Да, он совершил несколько ошибок, но он их признал. И он также потерял свою дочь, которую растил, обучал и которой помог добиться успеха.
Меган может пытаться сваливать и дальше всю вину на отца, но разве она сможет убедить всех нас в своей безупречности? Меня удивляет, что Гарри до сих пор не встретился с отцом своей жены. Меня удивляет, что ни Гарри, ни Меган до сих пор не увидели Томаса, даже после того, как он пережил сердечный приступ! Меня удивляет, что Джордж Клуни считает хорошей идеей обвинить прессу во всем и сравнить Меган с Дианой. Клуни - умный парень. Он должен был занять свое место на свадьбе, но втайне разделять всеобщее недоумение по поводу присутствия только одного члена семьи невесты среди бескрайнего моря знаменитостей.
Проблема не в СМИ, а в токсичных отношениях Меган со своей семьей. И хорошие друзья должны были бы посоветовать ей сесть вместе с мужем в самолет и навестить отца, пока не стало слишком поздно. Но является ли Джордж Клуни ее НАСТОЯЩИМ другом или он просто один из тех знаменитостей, за которых зацепилась Меган? Честно ответить на этот вопрос вряд ли кто решится»
.