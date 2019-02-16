Майли Сайрус опубликовала фотографии со свадьбы с Лиамом Хемсвортом

На свадьбе Лиама Хемсворта
и Майли Сайрус
гостям было запрещено пользоваться мобильными телефонами (что, в общем-то, не помешало кому-то из друзей пары выложить в Инстаграме парочку видео с торжества
). В качестве свадебного фотографа выступил старший брат Лиама Крис Хемсворт
, который снимал происходящее на пленочную камеру. После чего отдал плёнку на проявку в фотоателье. Отсканированные с плёнки снимки сотрудники фотоателье по ошибке отправили не Крису, а некоей Эльвире Нордстрём из Швеции.
О чем она сообщила в соцсетях: «Я просто открыла почту и увидела ссылку, а там... фото с секретной свадьбы Лиама Хемсворта и Майли Сайрус!»
Впрочем у Эльвиры хватило совести не сливать фотографии в сеть и не продавать их прессе. Она заверила общественность, что сохранит приватность знаменитостей, и обратилась к Крису в инстаграме с сообщением: «Эй, Крис, у меня есть фотографии со свадьбы, если они тебе нужны. Там 216 снимков»
. В ответ Крис отблагодарил Эльвиру за то, что она не запостила семейные фотографии.
Но по случаю Дня всех влюбленных Майли Сайрус решила все-таки скормить 6 снимков из этой коллекции подписчикам в своём Инстаграме
. И продолжает потихоньку выкладывать остальные.