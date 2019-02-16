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Александра Друзя отстранили от участия в «Что? Где? Когда?» из-за скандала с подкупом

16 февраля
2019 год

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16 февраля 2019
15 февраля Первый канал объявил о решении отстранить мастодонта интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» Александра Друзя и главного редактора программы «Кто хочет стать миллионером?» Илью Бера от дальнейшего участия в этих проектах.

Александра Друзя отстранили от участия в «Что? Где? Когда?» из-за скандала с подкупом
фото: Илья Бер

Причиной послужило скандальное заявление Ильи Бера о том, что Друзь пытался подкупить его перед участием в программе «Кто хочет стать миллионером?», которое он опубликовал в ЖЖ, снабдив пост записями и расшифровкой телефонных разговоров. По словам Бера, накануне съёмок в ноябре 2018 года Друзь предложил ему взаимовыгодную схему: поделиться выигрышем в обмен на правильные ответы ко всем вопросам. Когда Бер напомнил Друзю, что с ним в паре будет играть Виктор Сиднев, который, скорее всего, не согласится на эту схему, Друзь спокойным и уверенным тоном заверил Илью: «Разберемся». Записав этот разговор, Бер отдал правильные ответы на все вопросы Друзю, чтобы потом «вывести его на чистую воду». Дальше начался шахматный поединок: Бер потребовал отстранить нечистого на руку Друзя от участия в «Что? Где? Когда?», в ответ на что Друзь, не отрицая факта разговора, парировал: на самом деле это он выводил Бера на чистую воду, а не наоборот.

Александра Друзя отстранили от участия в «Что? Где? Когда?» из-за скандала с подкупом
фото: Александр Друзь

В итоге у разбитого корыта оказались оба участника этих инсинуаций. Руководство канала назвало эту публичную схватку «неэтичной и недопустимой».

«Илья Бер был не вправе устраивать «следственные эксперименты» – какими бы благими намерениями он при этом ни руководствовался – в федеральном телеэфире. Никто из съёмочной группы не имеет права обсуждать с участниками вопросы и ответы, таковы правила, которые ни разу не нарушались. Исход игры с участием Александра Друзя аннулирован, выигрыш выплачен не будет. Сложившаяся ситуация подвела вещателя, программу, всех, кто на ней работает, и наших ни в чем не повинных зрителей, которые смотрели тот выпуск «Миллионера». Мы очень ценим профессиональные качества Ильи Бера, однако считаем правильным отстранить его от работы в программе на неопределенный срок», - прокомментировал решение канала гендиректор телекомпании «Красный Квадрат» Илья Кривицкий.

«Ситуация скандальная и рикошетом затрагивает нашу передачу. Александра Друзя очень любят зрители нашей программы. Александр играет с 1981 года, 38 лет, и никогда не был замечен ни в чем подобном! Кто бы ни оказался прав в этом конфликте, а оба его участника утверждают противоположное, они не должны были сводить личные счеты в федеральном эфире. Надеюсь, что в конечном итоге конфликт так или иначе будет исчерпан. Но поскольку тень брошена на репутацию всего интеллектуального клуба, Магистр будет отстранен от участия в «Что? Где? Когда?» на неопределенный срок», - заявила Наталия Стеценко, генеральный директор телекомпании «Игра-ТВ», почетный Президент Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?», соавтор и первый редактор игры.

В грядущее воскресение, 17 февраля в эфир выйдет последний выпуск «Что? Где? Когда?» с участием Александра Друзя, так как этот выпуск был записан 31 января. Ровшан Аскеров, должно быть, на седьмом небе от счастья.
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Александра Друзя отстранили от участия в «Что? Где? Когда?» из-за скандала с подкупом фотографии
Александра Друзя отстранили от участия в «Что? Где? Когда?» из-за скандала с подкупом фотографии
Александра Друзя отстранили от участия в «Что? Где? Когда?» из-за скандала с подкупом фотографии
Александра Друзя отстранили от участия в «Что? Где? Когда?» из-за скандала с подкупом фотографии
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