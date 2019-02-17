«Стыдно в этом жить»: Елизавета Шевыркова ушла от Марата Башарова

В конце прошлого года в СМИ появилась новость о том
, что Марат Башаров
не завязал со своими любимыми привычками (домашнее насилие в состоянии сильного алкогольного опьянения) и сломал нос своей очередной супруге, Елизавете Шевырковой
. Об этом прессе сообщил брат Елизаветы. Однако сама жертва побоев отказалась комментировать эти слухи и демонстративно поддерживала Марата, пока он самодовольно заявлял, что вместе с супругой смеется над обвинениями в прессе.
Но, наконец-то, Елизавета поняла, что муж неизлечим, а её иллюзии об исцеляющей силе любви не выдерживают столкновения с агрессивной реальностью. О чём она и написала в своём Инстаграме,
сообщив о решении расстаться с мужем.
«Есть вещи, о которых не хочется рассказывать... Потому что это не повод для гордости и радости. Это боль и разочарование. Я полюбила искренне и чисто, с большим наслаждением падала в эти отношения. Я, как и любая другая девушка, верила в сказку и мечтала о ней. Да, я отказывалась верить слухам и была уверена на 100%, что такого просто не может быть.. Я верила в человека. Не может быть, чтобы у этой медали было две стороны. Но увы... Позже я свято верила, что любовь может все изменить, исправить, излечить. Что маленький ребенок сможет повлиять. Ничего не менялось, не хватало сил уйти, ведь полюбила я другую сторону человека. Чувство стыда и ком в горле перестали покидать. Стыдно в этом жить, стыдно скрывать, стыдно говорить. Сейчас уже нет смысла скрывать. Я ждала, что Марат найдет в себе силы и нужные слова, чтобы прокомментировать эту ситуацию, но он снова делает вид, что ничего не произошло и все хорошо. Мне очень жаль, что у него нет желания вылечиться и покончить с этим недугом ради нашей семьи, ради своих детей, ради своей карьеры. Много было хорошего, много было вложено сил, терпения и любви. Самое большое счастье, которое случилось в моей жизни, – это наш сын Марсель. Ради него надеюсь, что мы сохраним хорошие, дружеские отношения»
.