«Делать вид, что всё в порядке, нет сил»: Юрий Быков давит на жалость и сетует на жизнь

У замечательного и бесспорно талантливого режиссера Юрия Быкова
есть одна пагубная страсть - писать эмоциональные публикации с жалобами на жизнь в соцсетях. Юрий, судя по его текстам, очень чувствительный человек и принимает всё близко к сердцу. Когда крохотное сообщество коллег по цеху осудило Юрия за работу над сериалом «Спящие»
, режиссер так расстроился, что сделал самую ненужную вещь на свете - отреагировал. И не просто отреагировал - попытался оправдаться и для пущего драматизма пообещал уйти из кино
. Юрий рассказал подписчикам о своей депрессии, походя обвинив своих знакомых в том, что они его забросили
. А теперь Юрий жалуется на свою планиду и «отсутствие ума и стержня». А всё потому что «широкий зритель» вместо того, чтобы сходить на его новый фильм «Завод»
, предпочитает окуклиться на сеансах «Бабушки лёгкого поведения»
. А «хипстерскую тусовку» отпугнули откровения режиссера в интервью всемогущему порталу Meduza, без которого ни один хипстер не принимает решений по поводу своего досуга. Поэтому Юрий выложил все свои разочарования (подвел актёров и продюсеров) и страхи (никогда больше не дадут денег) на всеобщее обозрение, в очередной раз посыпав голову пеплом.
«При всех реверансах в сторону зрителя, при всех визуальных изысках и экшн-ловушках, зритель в которого метила картина, просто не пошёл её смотреть. И дело не в росписи и рекламе. Залы были пустые. Почему?
Я тут же допускаю, что фильм просто плохой, правда откуда тогда рейтинг 7,6 на Кинопоиске? Значит, проблема не столько в качестве. И тут неожиданно окончательно и просто напрашивается вполне разумный вывод.
Интеллектуальный киноман не стал тратить время и деньги, потому что режиссёр честно признался «Медузе», что хипстеры не его аудитория, а хипстерам и даром не нужен мускульный философский боевик о «колхозниках в коже и с автоматами». Какие бы смыслы не были заложены в фильме - это априори не тонко. А «не тонко» - это к массовому зрителю. Массовый же зритель предпочёл полтора часа хорошего настроения «Лего» и «Бабушки» в компании друзей, жёсткому, местами нудному фильму, который мужчины за 30, обиженные на мир, как Седой, смотрят на вод-сайтах в гордом одиночестве под пиво. Кстати, по результатам экзит-пула в кинотеатры на фильм «Завод» пошли 29-и летние мужчины одиночки.
Не знаю, как формировались мои ярлыки на Кинопоиске, но за всеми отзывами, регалиями, симпатиями и просто лояльностью к моему творчеству, как оказалось стоит очень небольшое количество людей: 30-50 тысяч максимум. Та самая группа «Вконтакте». Люди, которым я бесконечно благодарен, которым готов поклониться в ноги за их терпение к моим упражнениям в прекрасном и зрительский труд, но эта аудитория не смогла и не сможет сделать главное - оставить моё кино на широком экране.
Вот простая арифметика. 30 миллионов сборов делим на два. Половину отдаём кинотеатрам. Остаётся 15. Бюджета картины и продвижения я разглашать не могу, но все понимают, что двухчасовой фильм с перестрелками и графикой за 15 миллионов рублей не снимается. Да и реклама какая-никакая, но была. Так что можете пофантазировать какие убытки у нас с партнёрами по проекту «Завод».
Если бы сейчас были 90-ые, а мои продюсеры были бы бандитами, я думаю мне бы оторвали му** и, разделив эти прелести на части по количеству кинотеатров, где провалился фильм, разослали бы им на память с подписью: «Это не бизнес»
Слава богу продюсеры - приличные люди и ничего отрывать не будут, а наоборот всячески подбадривают, за что им, как и зрителям низкий поклон, но чувство даже не смущения, а стыда просто пожирает изнутри.
Как можно было, получив огромный багаж доверия после «Дурака», про**ать его и обмануть себя по принципу «одной жо*** на двух стульях»? «И жанровое, и коммерческое, и осмысленное. Ударю по всем фронтам». Ударил... себе же по тестикулам. Наивный м***ла… Нужно было было снимать честное, грязное дешевое кино на коленке, как «Майор» для думающей аудитории центральных городов, не заигрывая с публикой, которая на последние гроши просто хочет выдохнуть в конце рабочей недели. Тогда, возможно, партнёры получили хотя бы фестивальные дивиденды за те вложения, которые к ним теперь никогда не вернутся.
Теперь совершенно очевидно, что снимать полнометражное кино придётся почти за ноль. Никто никогда мне больше таких денег, как на «Завод», не даст. Дешёвая камера, без света, очень небольшие гонорары артистам, группа альтруистов, работающих за еду, ну, и никаких гонораров себе. Кино просто выкладывать в интернет, а чтобы не пухнуть с голоду - снимать раз в два года сериал.
Режиссёр Быков, как всегда стал примером отсутствия стержня и ума, по крайней мере стратегического. Втянул огромное количество людей в авантюру, которая была обречена, поскольку не имела чётко выраженного ориентира ни по бизнесу, ни по творческому посылу. Трусость - опора недальновидности. Так держать, Юрбан! До встречи в сумасшедшем доме!
P.S. Прошу прощения у группы, артистов и партнёров за этот пост, но делать вид, что всё в порядке нет сил. Не в порядке. И виноват в этом я».