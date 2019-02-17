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Марат Башаров гневно отреагировал на новость о разводе с женой

17 февраля
2019 год

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17 февраля 2019
16 февраля жена Марата Башарова Елизавета Шевыркова написала в своём Инстаграме о решении развестись с мужем, косвенно подтвердив слухи о побоях. После предновогоднего дебоша со сломанным носом Елизавета получила компенсацию в виде поездки в Тайланд, где она уже месяц отдыхает с сыном. А провинившийся Марат отрабатывает в Москве. Поэтому актёр узнал о будущем разводе из новостных заголовков.

Марат Башаров гневно отреагировал на новость о разводе с женой

Реакция Башарова, которому в отличие от Елизаветы, совсем не стыдно за побои, классическая: удивление, обида, попрёк деньгами. Артист в сердцах оставил несколько записей в Фейсбуке:
«Почему я узнаю о нас из интернета? Ничего не скажешь! Только попрошу эту особу больше не носить фамилию Башарова. Девушка сидит в Таиланде с подружкой и нашим сыном месяц! И решила развестись! Видимо, массаж тайский. А я здесь фигачу и денежки им отсылаю» - написал Марат. Впрочем, потом опомнился и удалил комментарии.
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Марат Башаров гневно отреагировал на новость о разводе с женой фотографии
Марат Башаров гневно отреагировал на новость о разводе с женой фотографии
Марат Башаров гневно отреагировал на новость о разводе с женой фотографии
Марат Башаров гневно отреагировал на новость о разводе с женой фотографии
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