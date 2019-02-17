Марат Башаров гневно отреагировал на новость о разводе с женой

16 февраля жена Марата Башарова
Елизавета Шевыркова написала в своём Инстаграме
о решении развестись с мужем, косвенно подтвердив слухи о побоях. После предновогоднего дебоша со сломанным носом Елизавета получила компенсацию в виде поездки в Тайланд, где она уже месяц отдыхает с сыном. А провинившийся Марат отрабатывает в Москве. Поэтому актёр узнал о будущем разводе из новостных заголовков.
Реакция Башарова, которому в отличие от Елизаветы, совсем не стыдно за побои, классическая: удивление, обида, попрёк деньгами. Артист в сердцах оставил несколько записей в Фейсбуке:
«Почему я узнаю о нас из интернета? Ничего не скажешь! Только попрошу эту особу больше не носить фамилию Башарова. Девушка сидит в Таиланде с подружкой и нашим сыном месяц! И решила развестись! Видимо, массаж тайский. А я здесь фигачу и денежки им отсылаю»
- написал Марат. Впрочем, потом опомнился и удалил комментарии.