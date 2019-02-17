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Шнуров написал эпиграмму на Марата Башарова

17 февраля
2019 год

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17 февраля 2019
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров взвалил на себя роль всероссийского резонёра и теперь дежурно высказывается на злобу дня в своём Инстаграме, стряпая эпиграммы со скоростью китайских пошивочных мастерских. Вот и новость о том, что «избитая супруга Марата Башарова решила подать на развод», вдохновила Сергея на эпиграмму, высмеивающую взаимосвязь насилия с традиционным обществом. К слову, супруга Марата Елизавета Шевыркова оценила творчество Сергея, поставив ему лайк.

Шнуров написал эпиграмму на Марата Башарова

«Широко живут здесь люди,
Жён дубасят, водку пьют,
И тем самым, без прелюдий,
Местный создают уют.
Наш родной, неповторимый,
Третий, по подсчетам, Рим.
Здрасьте, - тут не говорим мы,
Пошли на ***, - говорим.
Нет, не выжить хилым, слабым,
Ты мотай на ус, секи, -
Тумаков дают здесь бабам,
Чтоб боялись мужики.
На стояночке маршруток,
Тётку без билета били.
Край суровый, не до шуток,
Далеко до изобилий.
Не хватало рациона,
Витамины ели редко.
Зато всё традиционно
И недалеко от предков.
На примерах каждый рос,
Коррективы жизнь внесёт,
А с артиста какой спрос,
Он Народный, вот и всё».
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Шнуров написал эпиграмму на Марата Башарова фотографии
Шнуров написал эпиграмму на Марата Башарова фотографии
Шнуров написал эпиграмму на Марата Башарова фотографии
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