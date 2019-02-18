Мадс Миккельсен прилетел в Москву

Совсем скоро, 21 февраля, в российский прокат выйдет драма Джо Пенны «Затерянные во льдах»
. Исполнитель главной роли в этом фильме – датский актер Мадс Миккельсен
– сегодня прилетел в Москву и прогулялся по Красной площади.
«Затерянные во льдах» - это история выживания в уникальных и невероятно красивых пейзажах «мертвой земли» Арктики. Герой Миккельсена - Хаксли Овергард, пилот, потерпевшего крушение вертолета. Его и его случайную попутчицу ждет серьезная борьба за выживание в экстремальных условиях.
«Съемочный процесс был очень сложным – как физически, так и морально. Мы имели дело с ветрами свыше 20 метров в секунду. Ледяной дождь, метели, дорожные покрытия, грузовики застревали в снегу, тающий снег. На протяжении всего производства условия менялись примерно каждый час. Несмотря на жестокие условия, весь экипаж был неустрашимым и ловким. Мадс особенно»
, - поделился режиссер картины Джо Пенна.
Мировая премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале (внеконкурсная программа) 10 мая 2018 года.