Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Мадс Миккельсен прилетел в Москву

18 февраля
2019 год

Лайфстайл >>
18 февраля 2019
Совсем скоро, 21 февраля, в российский прокат выйдет драма Джо Пенны «Затерянные во льдах». Исполнитель главной роли в этом фильме – датский актер Мадс Миккельсен – сегодня прилетел в Москву и прогулялся по Красной площади.

Мадс Миккельсен прилетел в Москву

«Затерянные во льдах» - это история выживания в уникальных и невероятно красивых пейзажах «мертвой земли» Арктики. Герой Миккельсена - Хаксли Овергард, пилот, потерпевшего крушение вертолета. Его и его случайную попутчицу ждет серьезная борьба за выживание в экстремальных условиях.

Мадс Миккельсен прилетел в Москву

«Съемочный процесс был очень сложным – как физически, так и морально. Мы имели дело с ветрами свыше 20 метров в секунду. Ледяной дождь, метели, дорожные покрытия, грузовики застревали в снегу, тающий снег. На протяжении всего производства условия менялись примерно каждый час. Несмотря на жестокие условия, весь экипаж был неустрашимым и ловким. Мадс особенно», - поделился режиссер картины Джо Пенна.

Мировая премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале (внеконкурсная программа) 10 мая 2018 года.
версия для печати
Ссылки по теме
Звезда сериала «Султан моего сердца» Али Эрсан Дуру приехал в Москву
персоны
Мадс МиккельсенДжо Пенна
фильмы
Затерянные во льдах

фотографии >>
Мадс Миккельсен прилетел в Москву фотографии
Мадс Миккельсен прилетел в Москву фотографии
Мадс Миккельсен прилетел в Москву фотографии
Мадс Миккельсен прилетел в Москву фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Евгений Редюк
15 февраля ушёл из жизни актёр Евгений Редюк.
Сергей Захаров
14 февраля ушел из жизни певец и актер Сергей Захаров.
Виктор Задубровский
14 февраля ушёл из жизни актёр Виктор Задубровский.

День рождения >>

Константин Григорьев
Алла Клюка
Замира Колхиева
Алексей Осипов (II)
Гурам Пирцхалава
Ёла Санько
Карлис Себрис
Тимофей Фёдоров
Игорь Юртаев
Мэтт Диллон
Джордж Кеннеди
Джек Паланс
Грета Скакки
Джон Траволта
Анна Мария Ферреро
Сибилл Шеперд
все родившиеся 18 февраля >>

Афиша кино >>

Лабиринты прошлого
психологический триллер
Испания, Италия, Франция, 2018
30 безумных желаний
драма, комедия
США, 2018
Власть
биография, драма, исторический фильм, комедия
США, 2018
Затерянные во льдах
драма
Исландия, 2018
Исчезновение
детектив, драма, триллер
Великобритания, 2018
Как приручить дракона 3
боевик, приключения, семейное кино
США, 2019
Омен: Перерождение
триллер, фильм ужасов
Гонконг, США, 2019
Тобол
истерн
Россия, 2019
Пилигрим
психологический триллер
Россия, 2018
Айка
социальная драма
Германия, Казахстан, Китай, Польша, Россия, 2018
Алита: Боевой ангел
боевик, мелодрама, научная фантастика, приключения
Аргентина, Канада, США, 2018
Громкая связь
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен