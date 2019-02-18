Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Потом они начнут меня презирать»: Иван Ургант рассказал об отношениях с дочерьми

18 февраля
2019 год

Лайфстайл >>
18 февраля 2019
Иван Ургант стал героем очередного выпуска YouTube-шоу Владимира Гомельского «GomelskyOnAir», где рассказал о любви к баскетболу и об отношениях со своими дочерьми.

«Потом они начнут меня презирать»: Иван Ургант рассказал об отношениях с дочерьми

Как известно, у шоумена трое детей и все девочки. С их матерью Натальей Кикнадзе он познакомился еще в школе, но лишь через много лет они смогли быть вместе. В 2007 году Наталья и Иван поженились, а в мае 2008 у них родилась первая совместная дочь, которую назвали Ниной – в честь знаменитой бабушки артиста Нины Ургант. Вторая дочь – Валерия - у супружеской пары родилась осенью 2015 года. Но и это имя Иван и Наталья выбрали не просто так – девочку назвали в честь матери Урганта – Валерии Киселевой. А Эрику, дочь Кикнадзе от первого брака, Ургант удочерил и стал воспитывать как родную.

В беседе с Гомельским шоумен рассказал о своих переживаниях, связанных с дочерьми.

«Потом они начнут меня презирать»: Иван Ургант рассказал об отношениях с дочерьми

«Дети. Они разных возрастов. Детям никогда не бывает достаточно того времени, которое ты с ними проводишь. Не было такого, чтобы моя дочь посмотрела на меня, и другая моя дочь, и третья, и сказала: «Пап, ну все, хватит, иди». Такого нет. Мне этого времени не хватает. Им этого времени не хватает. Чем старше они становятся, тем меньше я им интересен. Это нормально. В какой-то момент я вообще перестану быть им интересен. В какой-то момент они начнут меня стесняться. Потом начнут меня презирать. А потом мы встретимся у нотариуса, и я буду пытаться оставить себе хоть что-то. Но, пока они юные и неискушенные, мы горячо друг друга любим. Вот», - поделился Иван.

Также Иван поговорил с Владимиром о работе. Телеведущий признался, что в последнее время стало сложно поддерживать оригинальность шоу «Вечерний Ургант». По его словам, конкурентов становится все больше, а новые форматы придумывать все сложнее.

«Мои планы не сужать планку. Стараться ее удержать. Там фундамент не очень прочный. Время, конкуренция, усталость, азарт, соревнование с сами собой и с коллегами».
версия для печати
Ссылки по теме
Дарья Мельникова рассказала, как Артур Смольянинов справляется с детьми
Поиск по меткам
детиинтернет
персоны
Валерия Киселёва (II)Иван УргантНина Ургант

фотографии >>
«Потом они начнут меня презирать»: Иван Ургант рассказал об отношениях с дочерьми фотографии
«Потом они начнут меня презирать»: Иван Ургант рассказал об отношениях с дочерьми фотографии
«Потом они начнут меня презирать»: Иван Ургант рассказал об отношениях с дочерьми фотографии
«Потом они начнут меня презирать»: Иван Ургант рассказал об отношениях с дочерьми фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Евгений Редюк
15 февраля ушёл из жизни актёр Евгений Редюк.
Сергей Захаров
14 февраля ушел из жизни певец и актер Сергей Захаров.
Виктор Задубровский
14 февраля ушёл из жизни актёр Виктор Задубровский.

День рождения >>

Константин Григорьев
Алла Клюка
Замира Колхиева
Алексей Осипов (II)
Гурам Пирцхалава
Ёла Санько
Карлис Себрис
Тимофей Фёдоров
Игорь Юртаев
Мэтт Диллон
Джордж Кеннеди
Джек Паланс
Грета Скакки
Джон Траволта
Анна Мария Ферреро
Сибилл Шеперд
все родившиеся 18 февраля >>

Афиша кино >>

Лабиринты прошлого
психологический триллер
Испания, Италия, Франция, 2018
30 безумных желаний
драма, комедия
США, 2018
Власть
биография, драма, исторический фильм, комедия
США, 2018
Затерянные во льдах
драма
Исландия, 2018
Исчезновение
детектив, драма, триллер
Великобритания, 2018
Как приручить дракона 3
боевик, приключения, семейное кино
США, 2019
Омен: Перерождение
триллер, фильм ужасов
Гонконг, США, 2019
Тобол
истерн
Россия, 2019
Пилигрим
психологический триллер
Россия, 2018
Айка
социальная драма
Германия, Казахстан, Китай, Польша, Россия, 2018
Алита: Боевой ангел
боевик, мелодрама, научная фантастика, приключения
Аргентина, Канада, США, 2018
Громкая связь
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен