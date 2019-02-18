«Потом они начнут меня презирать»: Иван Ургант рассказал об отношениях с дочерьми

Иван Ургант
стал героем очередного выпуска YouTube-шоу Владимира Гомельского
«GomelskyOnAir», где рассказал о любви к баскетболу и об отношениях со своими дочерьми.
Как известно, у шоумена трое детей и все девочки. С их матерью Натальей Кикнадзе он познакомился еще в школе, но лишь через много лет они смогли быть вместе. В 2007 году Наталья и Иван поженились, а в мае 2008 у них родилась первая совместная дочь, которую назвали Ниной – в честь знаменитой бабушки артиста Нины Ургант
. Вторая дочь – Валерия - у супружеской пары родилась осенью 2015 года. Но и это имя Иван и Наталья выбрали не просто так – девочку назвали в честь матери Урганта – Валерии Киселевой
. А Эрику, дочь Кикнадзе от первого брака, Ургант удочерил и стал воспитывать как родную.
В беседе с Гомельским шоумен рассказал о своих переживаниях, связанных с дочерьми.
«Дети. Они разных возрастов. Детям никогда не бывает достаточно того времени, которое ты с ними проводишь. Не было такого, чтобы моя дочь посмотрела на меня, и другая моя дочь, и третья, и сказала: «Пап, ну все, хватит, иди». Такого нет. Мне этого времени не хватает. Им этого времени не хватает. Чем старше они становятся, тем меньше я им интересен. Это нормально. В какой-то момент я вообще перестану быть им интересен. В какой-то момент они начнут меня стесняться. Потом начнут меня презирать. А потом мы встретимся у нотариуса, и я буду пытаться оставить себе хоть что-то. Но, пока они юные и неискушенные, мы горячо друг друга любим. Вот»
, - поделился Иван.
Также Иван поговорил с Владимиром о работе. Телеведущий признался, что в последнее время стало сложно поддерживать оригинальность шоу «Вечерний Ургант». По его словам, конкурентов становится все больше, а новые форматы придумывать все сложнее.
«Мои планы не сужать планку. Стараться ее удержать. Там фундамент не очень прочный. Время, конкуренция, усталость, азарт, соревнование с сами собой и с коллегами»
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