«Не хочу я их любить»: Настасья Самбурская рассказала об отношениях с матерью, отцом и братом

Настасья Самбурская стала героиней нового выпуска youtube-шоу «А поговорить?», в котором рассказала, почему покинула программу «Ревизорро», почему так быстро развелась и почему не любит своих родственников.
О комплексах
«Я всегда была бедной, поэтому, естественно, это мой комплекс, чтобы никто не подумал, что я какая-то теперь бедная. В школе меня дразнили (дети же злые, они же не понимают), я с мальчиком с одним дралась. У него мама работала в Москве и она вещи классные ему покупала. А я в мужской куртке ходила, потому что она была дешевле. На неё мне хватало, а на женскую не хватало денег. Потому что женские шмотки почему-то всегда стоят дороже. Это несправедливо. Донашивать много приходилось за родственниками. Я никогда не тусовалась в тех местах, где есть дети богатых родителей. Школа - это школа, там все бедные. Но кто-то там чуть богаче - и вот он уже начинает выпендриваться. Гриша его зовут, до сих пор помню. У меня было оловянное кольцо, я его так била по лицу, что у меня аж кольцо сломалось. Потом прибежал другой мальчик, дал мне по печени, и я отстала от него».
О выпускном в школе
«Мне дали тридцать рублей. Я сейчас заплачу даже….Нахлынули воспоминания…Мне дали 30 рублей, я купила какую-то майку в какую-то блёстку. Она тут же поползла у меня, я её зашила, надела какие-то старые штаны и тапки. Вот, собственно, и пришла. Денег мне не дали на выпускной, я просто потусовалась на торжественной части, а уже там пить - есть я с ними не пила и не ела. Может быть поэтому я детей побаиваюсь заводить, просто я готовлю, возможно, какую-то платформу. Почему я сразу не родила в 20 лет? Потому что я явно не хотела, чтоы мой ребёнок подобное ощутил когда-нибудь».
Об уходе из «Ревизорро»
Я ушла из «Ревизорро», потому что они придумали новый сезон, но пока там вилами на воде, поэтому я сейчас не смогу вам каких-то подробностей рассказать. Но, в общем, там нагрузка должны была увеличиться так, что я сказала: «Я готова подорвать свое здоровье, если вы повысите мне в два раза ставку». Мне сказали: «Ты даже с этой ставкой была уже неподъемная, поэтому прости, мы тебя не возьмём».
О родном городе
«Я не могу там, мне там тошно, плохо. У меня и друзей-то там - одна, может, подружка осталась. У меня был там один случай. Я приехала, у меня было два телефона и 150 рублей в кармашке. А у нас в городе почему-то выключили свет. И меня какие-то пацаны хотели проводить, я сказала, что мне не далеко, сама дойду. Иду и вижу в темноте бычок сигаретный летит. А мне остается 50 метров до дома дойти. Я понимаю, что человек начинает в мою сторону идти. Я разворачиваюсь, начинаю бежать. Естественно, на мне была дико неудобная одежда. Он меня догнал, повалил, начал бить головой о землю. Я начинаю орать, он мне затыкает рот, и у него соскальзывает палец и попадает мне в рот. Я его кусаю. Он меня еще пару раз приложил, выбежала тётка какая-то, спугнула его, он убежал.
Я не общаюсь с родственниками. Поэтому я туда не хочу. И не сказать, чтобы город мне этот сильно родной, меня туда перевезли, когда мне было лет 8. Я там была недавно. Ну что там делать? Отдохнуть - я лучше поеду куда-нибудь заграницу к морю. Вот мне на море хорошо».
О родственниках
«Чужие люди мне гораздо ближе. К ним я побегу, а семья - это последние люди на планете, которым я позвоню. Потому что у меня с ними вообще ничего общего нет. Я отпустила это. Пожалуйста, только не трогайте меня. Они же всё равно мне периодически звонят, как-то напоминают о себе, хоть раз в году. Но я не хочу. Зачем меня заставлять делать то, что я не хочу? Я не могу себя заставить полюбить. Не хочу я их любить. Они меня не любили, и я им сейчас плачу тем же самым. Прекрасно, что у меня есть возможность выбирать, с кем мне общаться.
Меня били. Я злилась. А они ещё сильнее били. А я с каждым разом всё больше и больше выпендривалась. Я пошла вечером как-то куда-то гулять, отец сидел где-то там наверху над оврагом и увидел, что я пошла гулять. Я погуляла и вернулась. Я не бухала, ни с кем не путалась. Ну что я такого сделала? Он меня начал бить, а я молчала. А он продолжал ещё сильнее. И когда я поняла, что я уже просто не могу, издала какой-то звук, и он остановился. Ты же можешь какие-то вещи человеку объяснить? А со мной не разговаривали в духе «это нельзя делать, потому что так-то и так-то, я переживаю за тебя». А я же не понимала, почему мне влетает. Я поехала в деревню к подружке, отравилась, не смогла приехать на электричке, приехала на следующий день. Он мне сказал пойти сделать что-то по хозяйству, а я присела и уснула, потому что мне плохо было. Я услышала его шаги и проснулась, села, а он по коленкам бьёт меня ремнём. За то, что я сразу не подорвалась, куда сказали. А я просто уснула. А моя мать всё это видела. И развелась она с ним только тогда, когда я уехала. Ты что, раньше не могла этого сделать?
Во-первых, он сидел пять лет. Потом он вышел, и у него с головой что-то случилось. Я ничью любовь не хотела завоевать. Я хотела, чтобы меня просто не трогали.
Маме тоже прилетало. Я насмотрелась на это. Это слабость. Страх. Ей казалось, что она не потянет одна с двумя детьми. Она же в итоге потом вообще ни с кем не осталась.
Деньгами я им помогала раньше. Сейчас нет. Понятно, что если что-то там случится, и она обратится ко мне, я ей помогу. Но, во-первых, она зарабатывает, она работает. Во-вторых, я ей купила дом. Мне кажется, я свою миссию выполнила. Стакан воды я не буду носить. С братом я не общаюсь, он вообще конченый».