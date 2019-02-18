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На Настасью Самбурскую подают в суд за клевету

18 февраля
2019 год

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18 февраля 2019
Накануне Нового года в прессе появились новости о том, что у Александра Головина подрастает внебрачный ребёнок, которого актёр не хочет признавать (и на которого не хочет платить алименты, соответственно). В этот скандал с лёгкой руки правозащитницы Кати Гордон оказалась втянута и Настасья Самбурская, пустившая несчастную мать-одиночку Светлану Белогурову пожить в своей квартире при условии, что Белогурова не станет гастролировать по ток-шоу с историей о том, как плохо с ней обошёлся Головин. Однако после того, как Белогурова это условие нарушила, Самбурская дела ей месяц на выезд из квартиры. Гордон интерпретировала действия Самбурской в весьма спекулятивной форме, выдвинув теорию о том, что актриса находилась в сговоре с Головиным, а аттракцион невиданной щедрости, который устроила Самбурская - ничто иное, как попытка Головина откупиться от Белогуровой через посредника.

На Настасью Самбурскую подают в суд за клевету

В результате, для Самбурской эта история закончилась грядущим судебным разбирательством. О чем она рассказала в youtube-шоу «А поговорить?»:

«Она (Светлана Белогурова - прим. ред.) на меня в суд подала за клевету. Потому что я сказала, что её ребенок был зачат в состоянии наркотического опьянения. И сейчас мне нужно будет встречаться с участковым. Это уголовное дело, понимаешь? Теперь. Причем оно еще на контроле на каком-то особом стоит, как мне сообщили. Поеду разбираться. Посмотрим, кто кого переконтролит.
Вот я ей дала квартиру и дала ей денег, 30 тысяч в месяц. И дала ей возможность обучаться. А она деньги взяла на болванку, на которой прически делать. И не купила её Просто забрала их. Она с одной взяла стульчик, с меня взяла стульчик. Один стульчик продала где-то там на авито.
У меня была свободная квартира, я её не сдавала, потому что у меня сердце кровью обливалось - там ремонт был хороший. И тут подворачивается такой случай - девочка бедненькая, с ребёнком. Я ей не разрешала идти на это «Пусть говорят», потому что я просто знаю, что такое, когда вся страна свою грязную руку сует тебе в одно место. Закончилась эта инициатива тем, что сейчас на меня подают в суд за клевету».
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На Настасью Самбурскую подают в суд за клевету фотографии
На Настасью Самбурскую подают в суд за клевету фотографии
На Настасью Самбурскую подают в суд за клевету фотографии
На Настасью Самбурскую подают в суд за клевету фотографии
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