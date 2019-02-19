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«Когда отец руководит театром – это проклятье»: Эмилия Спивак о работе в театре на Фонтанке

19 февраля
2019 год

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19 февраля 2019
Актриса Эмилия Спивак уже много лет служит в петербургском Молодежном театре на Фонтанке, которым руководит ее отец – режиссер Семён Спивак. Эмилия и члены ее семьи стали героями передачи «Когда все дома», где актриса рассказала о сложностях, с которыми она столкнулась в театре отца.

«Когда отец руководит театром – это проклятье»: Эмилия Спивак о работе в театре на Фонтанке

Актерская карьера Спивак началась с телесериалов. В конце 90-х стартовал сериал «Тайны следствия», где Эмилия сыграла главную роль, заменив внезапно ушедшую в декрет Анну Ковальчук. Строить свою карьеру только в сериалах актриса не захотела – именно поэтому начала работать в театре отца.

«Когда папа руководитель театра — это проклятье. Не то, что бы мне было некуда податься, и отец меня пристроил. Мой выбор был осознанный, потому что я хотела поработать с ним», - сказала Эмилия.

«Когда отец руководит театром – это проклятье»: Эмилия Спивак о работе в театре на Фонтанке

Актрисе казалось, что на сцене театра она будет чувствовать себя уверенно, ведь она провела за кулисами всё детство. Однако наяву всё оказалось намного сложнее – Эмилии пришлось доказывать, что она достойна стать частью труппы.

«Я потратила много времени, чтобы продемонстрировать, что я неплохой человек, что меня можно взять в компанию, что мне можно доверять. Но потом плюнула на это!», - призналась Спивак.

Эмилии до сих пор кажется, что её недолюбливают в труппе: «Видимо, существует мнение, что услышав что-то, я могу передать это Семёну Яковлевичу», - объяснила актриса.
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«Когда отец руководит театром – это проклятье»: Эмилия Спивак о работе в театре на Фонтанке фотографии
«Когда отец руководит театром – это проклятье»: Эмилия Спивак о работе в театре на Фонтанке фотографии
«Когда отец руководит театром – это проклятье»: Эмилия Спивак о работе в театре на Фонтанке фотографии
«Когда отец руководит театром – это проклятье»: Эмилия Спивак о работе в театре на Фонтанке фотографии
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