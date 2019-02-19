«Когда отец руководит театром – это проклятье»: Эмилия Спивак о работе в театре на Фонтанке

Актриса Эмилия Спивак
уже много лет служит в петербургском Молодежном театре на Фонтанке, которым руководит ее отец – режиссер Семён Спивак
. Эмилия и члены ее семьи стали героями передачи «Когда все дома», где актриса рассказала о сложностях, с которыми она столкнулась в театре отца.
Актерская карьера Спивак началась с телесериалов. В конце 90-х стартовал сериал «Тайны следствия»
, где Эмилия сыграла главную роль, заменив внезапно ушедшую в декрет Анну Ковальчук
. Строить свою карьеру только в сериалах актриса не захотела – именно поэтому начала работать в театре отца.
«Когда папа руководитель театра — это проклятье. Не то, что бы мне было некуда податься, и отец меня пристроил. Мой выбор был осознанный, потому что я хотела поработать с ним»
, - сказала Эмилия.
Актрисе казалось, что на сцене театра она будет чувствовать себя уверенно, ведь она провела за кулисами всё детство. Однако наяву всё оказалось намного сложнее – Эмилии пришлось доказывать, что она достойна стать частью труппы.
«Я потратила много времени, чтобы продемонстрировать, что я неплохой человек, что меня можно взять в компанию, что мне можно доверять. Но потом плюнула на это!»
, - призналась Спивак.
Эмилии до сих пор кажется, что её недолюбливают в труппе: «Видимо, существует мнение, что услышав что-то, я могу передать это Семёну Яковлевичу»
, - объяснила актриса.