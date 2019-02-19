Юлия Снигирь пожаловалась на хамство со стороны сотрудников авиакомпании

Юлия Снигирь
сегодня в Инстаграме подняла очень актуальную тему
– некорректное поведение сотрудников авиакомпаний по отношению к клиентам. Недавно Юлия сама столкнулась с хамством со стороны работников одного из российских авиаперевозчиков.
Снигирь раскритиковала компанию «S7 Airlines», и подписчики поддержали ее.
«Я зла. Я зла на то, что в нашей стране очень плохо со здоровой конкуренцией в бизнесе - крупные компании силой и обманом забирают всё в свои руки и чувствуют себя вальяжно. Им уже не нужно уважение клиентов - им плевать. Сегодня я хочу обратиться к компании «S7 Airlines», сотрудники которой совершенно хамским образом захлопывают перед людьми двери посадки на самолет, хотя до ее окончания остается еще несколько минут, а сам выход на посадку был в последний момент изменен»
, - написала актриса.
Также Юлия отметила, что довольно часто слышит нелестные отзывы об этой авиакомпании.
«Я постоянно слышу от своих знакомых подобные истории, а сегодня из-за этого сорвалось очень важное дело, и по цепочке пострадали интересы огромного количества людей»
.