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Юлия Снигирь пожаловалась на хамство со стороны сотрудников авиакомпании

19 февраля
2019 год

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19 февраля 2019
Юлия Снигирь сегодня в Инстаграме подняла очень актуальную тему – некорректное поведение сотрудников авиакомпаний по отношению к клиентам. Недавно Юлия сама столкнулась с хамством со стороны работников одного из российских авиаперевозчиков.

Юлия Снигирь пожаловалась на хамство со стороны сотрудников авиакомпании

Снигирь раскритиковала компанию «S7 Airlines», и подписчики поддержали ее.

«Я зла. Я зла на то, что в нашей стране очень плохо со здоровой конкуренцией в бизнесе - крупные компании силой и обманом забирают всё в свои руки и чувствуют себя вальяжно. Им уже не нужно уважение клиентов - им плевать. Сегодня я хочу обратиться к компании «S7 Airlines», сотрудники которой совершенно хамским образом захлопывают перед людьми двери посадки на самолет, хотя до ее окончания остается еще несколько минут, а сам выход на посадку был в последний момент изменен», - написала актриса.

Также Юлия отметила, что довольно часто слышит нелестные отзывы об этой авиакомпании.

«Я постоянно слышу от своих знакомых подобные истории, а сегодня из-за этого сорвалось очень важное дело, и по цепочке пострадали интересы огромного количества людей».
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Юлия Снигирь пожаловалась на хамство со стороны сотрудников авиакомпании фотографии
Юлия Снигирь пожаловалась на хамство со стороны сотрудников авиакомпании фотографии
Юлия Снигирь пожаловалась на хамство со стороны сотрудников авиакомпании фотографии
Юлия Снигирь пожаловалась на хамство со стороны сотрудников авиакомпании фотографии
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