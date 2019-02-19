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Как ниточка с иголочкой: Звездные пары в кино и наяву

19 февраля
2019 год

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19 февраля 2019
Как ниточка с иголочкой: Звездные пары в кино и наяву

21 февраля в российский прокат выходит новый фильм двукратного лауреата премии «Оскар» иранского режиссера Асгара Фархади «Лабиринты прошлого». Пенелопа Крус и Хавьер Бардем играют бывших возлюбленных, которые спустя много лет встречаются на семейном торжестве и объединяются в попытках вернуть похищенную 16-летнюю дочь.

Как ниточка с иголочкой: Звездные пары в кино и наяву

Супруги в реальной жизни, Крус и Бардем впервые встретились на съемочной площадке в 1992 году, сыграв влюбленных в фильме «Ветчина, ветчина». Однако роман актеров завязался лишь в 2007 году - на съемках фильма «Вики, Кристина, Барселона», после чего их совместная фильмография (всего 9 фильмов) начала изобиловать ролями влюбленных. Что достаточно симптоматично: продюсеры по обе стороны Атлантики обожают звёздные пары и нередко обеспечивают им совместную занятость. Кино-Театр.ру вспоминает другие звёздные пары, которые «переливают» свою страсть с экрана в жизнь и снова на экран.

Как ниточка с иголочкой: Звездные пары в кино и наяву

Ярчайший пример подобного жизнетворчества, возведенного медиа и маркетингом в статус бренда - тандем Элизабет Тейлор и Ричарда Бёртона, дополнивших оба своих брака десятком совместных картин, среди которых легендарные «Клеопатра», «Кто боится Вирджинии Вульф?» и «Укрощение строптивой». Бёртон и Тейлор, пожалуй, единственная пара, не только пережившая весь спектр эмоций в отношениях между мужчиной и женщиной, но и передавшая его на экране.

Как ниточка с иголочкой: Звездные пары в кино и наяву

Страшно подумать, сколько ещё раз воспроизвели бы на экране свою любовь Том Круз и Николь Кидман, будь они до сих пор вместе. Актёры познакомились на съемках фильма «Дни грома» в 1990 году и вскоре поженились. После супруги снялись вместе в роли влюбленных в фильме «Далёкая страна», а крышкой гроба, в котором упокоился их брак, принято считать работу над драмой «С широко закрытыми глазами», в которой Том и Николь сыграли отчужденных супругов. Вскоре после выхода картины одна из любимых пар Голливуда распалась - это стало лучшим событием в карьере Николь, чего не скажешь о Томе, который начал свой стремительный спуск к череде сливающихся между собой боевиков.

Как ниточка с иголочкой: Звездные пары в кино и наяву

Елизавета Боярская и Максим Матвеев встретились на съемках драматического фильма «Не скажу» в 2009 году, сыграв пару на грани расставания. Омрачало этот бурный роман то обстоятельство, что Матвеев на тот момент был женат на актрисе Яне Сексте. Однако уже в 2010 году актер женился на Елизавете. В 2015 году Елизавета соблазняла Максима в роли вдовы Чагиной в фильме «Контрибуция», в 2017 году Максим в роли Вронского сбивал с пути истинного Боярскую-Каренину, а в 2016 и в 2018 годах актеры озвучили супружескую пару волков в мультфильмах про взаимоотношения волков и овец.

Как ниточка с иголочкой: Звездные пары в кино и наяву

Роман Моники Беллуччи и Венсана Касселя вспыхнул на съемках фильма «Квартира», в котором актёры разыграли полную драмы историю любви. И хотя Моника не спешила замуж за Венсана, предпочитая сохранять свою независимость как можно дольше, у актёров всегда была возможность побыть друг с другом подольше на съёмках очередного фильма - на их счету 11 совместных работ, среди которых «Необратимость», «Доберман» и «Братство волка».

Как ниточка с иголочкой: Звездные пары в кино и наяву

Агата Муцениеце познакомилась с Павлом Прилучным на съёмках сериала «Закрытая школа», и с тех пор не расстается с ним ни в жизни, ни на экране (какими бы сплетнями не полнилось информационное пространство). Агата неоднократно упоминала в нескольких интервью, что Прилучный - ужасно ревнивый человек и с трудом терпит её экранные романы. Может, именно поэтому актёры так часто снимаются вместе (сериалы «Квест», «Возмездие», «Геймеры» и «Живой») и гастролируют с своместным антрепризным спектаклем «Авантюристы поневоле».

Как ниточка с иголочкой: Звездные пары в кино и наяву

Марион Котийяр и Гийом Кане встретились на съемках комедийной мелодрамы «Влюбись в меня, если осмелишься» в 2003 году. Марион только вернулась из Индии, куда она отправилась, чтобы прийти в себя после самоубийства бывшего возлюбленного Жюльена Рассама. А Гийом с 2001 года был счастлив в браке с Дианой Крюгер. После завершения съемок и промо-тура Гийом и Марион вернулись к своим жизням, оставшись добрыми друзьями. Их пути сошлись в 2007 году, и уже через два года они появились вместе на премьере фильма «Последний полёт» - их второй совместной работы. В общей сложности на счету Марион и Гийома пять лент, включая озвучку мультфильма «Маленький принц». В 2017 Гийом снял сумасшедшую комедию «Вечно молодой», в которой они с Марион сыграли самих себя.

«Лабиринты прошлого» в прокате с 21 февраля.

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фильмы
Анна КаренинаБратство волкаВетчина, ветчинаВечно молодойВики, Кристина, БарселонаВлюбись в меня, если осмелишьсяВозмездиеВолки и овцы: б-е-е-е-зумное превращениеВолки и Овцы: Ход свиньёйГеймерыДалеко-далекоДни громаДоберманЖивойЗакрытая школаКвартираКвестКлеопатраКонтрибуцияКто боится Вирджинии Вульф?Лабиринты прошлогоМаленький принцНе скажуНеобратимостьПоследний полётС широко закрытыми глазамиУкрощение строптивой

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Как ниточка с иголочкой: Звездные пары в кино и наяву фотографии
Как ниточка с иголочкой: Звездные пары в кино и наяву фотографии
Как ниточка с иголочкой: Звездные пары в кино и наяву фотографии
Как ниточка с иголочкой: Звездные пары в кино и наяву фотографии
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