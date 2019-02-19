Как ниточка с иголочкой: Звездные пары в кино и наяву

21 февраля в российский прокат выходит новый фильм двукратного лауреата премии «Оскар» иранского режиссера Асгара Фархади «Лабиринты прошлого»
. Пенелопа Крус
и Хавьер Бардем
играют бывших возлюбленных, которые спустя много лет встречаются на семейном торжестве и объединяются в попытках вернуть похищенную 16-летнюю дочь.
Супруги в реальной жизни, Крус и Бардем впервые встретились на съемочной площадке в 1992 году, сыграв влюбленных в фильме «Ветчина, ветчина»
. Однако роман актеров завязался лишь в 2007 году - на съемках фильма «Вики, Кристина, Барселона»
, после чего их совместная фильмография (всего 9 фильмов) начала изобиловать ролями влюбленных. Что достаточно симптоматично: продюсеры по обе стороны Атлантики обожают звёздные пары и нередко обеспечивают им совместную занятость. Кино-Театр.ру
вспоминает другие звёздные пары, которые «переливают» свою страсть с экрана в жизнь и снова на экран.
Ярчайший пример подобного жизнетворчества, возведенного медиа и маркетингом в статус бренда - тандем Элизабет Тейлор
и Ричарда Бёртона
, дополнивших оба своих брака десятком совместных картин, среди которых легендарные «Клеопатра»
, «Кто боится Вирджинии Вульф?»
и «Укрощение строптивой»
. Бёртон и Тейлор, пожалуй, единственная пара, не только пережившая весь спектр эмоций в отношениях между мужчиной и женщиной, но и передавшая его на экране.
Страшно подумать, сколько ещё раз воспроизвели бы на экране свою любовь Том Круз
и Николь Кидман
, будь они до сих пор вместе. Актёры познакомились на съемках фильма «Дни грома»
в 1990 году и вскоре поженились. После супруги снялись вместе в роли влюбленных в фильме «Далёкая страна»
, а крышкой гроба, в котором упокоился их брак, принято считать работу над драмой «С широко закрытыми глазами»
, в которой Том и Николь сыграли отчужденных супругов. Вскоре после выхода картины одна из любимых пар Голливуда распалась - это стало лучшим событием в карьере Николь, чего не скажешь о Томе, который начал свой стремительный спуск к череде сливающихся между собой боевиков.
Елизавета Боярская
и Максим Матвеев
встретились на съемках драматического фильма «Не скажу»
в 2009 году, сыграв пару на грани расставания. Омрачало этот бурный роман то обстоятельство, что Матвеев на тот момент был женат на актрисе Яне Сексте
. Однако уже в 2010 году актер женился на Елизавете. В 2015 году Елизавета соблазняла Максима в роли вдовы Чагиной в фильме «Контрибуция»
, в 2017 году Максим в роли Вронского сбивал с пути истинного Боярскую-Каренину
, а в 2016 и в 2018 годах актеры озвучили супружескую пару волков в мультфильмах про взаимоотношения волков и овец
.
Роман Моники Беллуччи
и Венсана Касселя
вспыхнул на съемках фильма «Квартира»
, в котором актёры разыграли полную драмы историю любви. И хотя Моника не спешила замуж за Венсана, предпочитая сохранять свою независимость как можно дольше, у актёров всегда была возможность побыть друг с другом подольше на съёмках очередного фильма - на их счету 11 совместных работ, среди которых «Необратимость»
, «Доберман»
и «Братство волка»
.
Агата Муцениеце
познакомилась с Павлом Прилучным
на съёмках сериала «Закрытая школа»
, и с тех пор не расстается с ним ни в жизни, ни на экране (какими бы сплетнями не полнилось информационное пространство). Агата неоднократно упоминала в нескольких интервью, что Прилучный - ужасно ревнивый человек и с трудом терпит её экранные романы. Может, именно поэтому актёры так часто снимаются вместе (сериалы «Квест»
, «Возмездие»
, «Геймеры»
и «Живой»
) и гастролируют с своместным антрепризным спектаклем «Авантюристы поневоле»
.
Марион Котийяр
и Гийом Кане
встретились на съемках комедийной мелодрамы «Влюбись в меня, если осмелишься»
в 2003 году. Марион только вернулась из Индии, куда она отправилась, чтобы прийти в себя после самоубийства бывшего возлюбленного Жюльена Рассама
. А Гийом с 2001 года был счастлив в браке с Дианой Крюгер
. После завершения съемок и промо-тура Гийом и Марион вернулись к своим жизням, оставшись добрыми друзьями. Их пути сошлись в 2007 году, и уже через два года они появились вместе на премьере фильма «Последний полёт»
- их второй совместной работы. В общей сложности на счету Марион и Гийома пять лент, включая озвучку мультфильма «Маленький принц»
. В 2017 Гийом снял сумасшедшую комедию «Вечно молодой»
, в которой они с Марион сыграли самих себя.
«Лабиринты прошлого» в прокате с 21 февраля.