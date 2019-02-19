«Это была непростая история»: Сергей Жигунов о романе с Анастасией Заворотнюк

Сергей Жигунов
стал героем очередного выпуска программы Бориса Корчевникова
«Судьба человека», где рассказал о романе с партнершей по сериалу «Моя прекрасная няня» Анастасией Заворотнюк
, ради которой он бросил жену.
Многие до сих пор узнают Жигунова по роли продюсера Максима Шаталина из сериала «Моя прекрасная няня». На съемочной площадке между актером и его партнершей Анастасией Заворотнюк вспыхнули чувства. Сбылась мечта миллионов телезрителей – влюбленные, за которых они переживали перед экранами телевизоров, поженились наяву. Однако для того, чтобы быть вместе, Анастасии пришлось бросить мужа, а Сергею развестись с женой – актрисой Верой Новиковой
, с которой он прожил в браке более 20 лет.
«Это была непростая история. Так получилось. Я верю, что нужно быть осторожнее в таких ситуациях. С другой стороны, люди могут быть счастливы вместе, а они не свободны. Я не знал, как правильнее: быть счастливым или быть несчастливым, но порядочным, ничего не разрушать. Что честнее? Но все заканчивается, и хорошо, что все закончилось именно так. Пару лет подряд вокруг меня было довольно шумно, и ничего с этим сделать нельзя было. Журналисты тогда сильно попили мне крови. Я понял, что ничего нельзя говорить, ни слова, ни буквы нельзя произносить»
, - поделился воспоминаниями актер.
Брак Жигунова и Заворотнюк продлился недолго. Осенью 2009 года актер снова женился на своей бывшей жене Вере Новиковой. Актриса простила оступившегося супруга.
«Чем дольше я живу, тем лучше понимаю, что жизнь сложнее, чем казалось еще вчера. Я очень благодарен Вере и судьбе за то, что мы прожили еще десять лет в браке. Я стал гораздо бережнее относиться к жене. По крайней мере, первые пять-шесть лет точно относился бережнее. Но в семейной жизни очень много опасностей, привычек, которые оказывают не лучшее влияние»
, - признался Сергей.