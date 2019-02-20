Ксения Собчак отомстила Вячеславу Манучарову за обвинения в плагиате

В конце января Ксения Собчак
запустила своё You-Tube-шоу под названием «Осторожно, Собчак», где она в уже довольно заезженном формате беседует с известными людьми. Но не прошло и месяца, как вокруг этого шоу разгорелся скандал. Вячеслав Манучаров
заявил, что телеведущая украла его задумку с картами-персонами из авторского шоу «Эмпатия Манучи». В качестве доказательств актер опубликовал кадры из двух шоу с идентичными рубриками.
«Дорогая Ксения Собчак, к кому я могу подъехать за авторскими отчислениями? А вообще, согласен с вами, идея с картами очень крутая! У нас таких еще много, поэтому внимательно смотрите новые выпуски «Эмпатии Манучи». Может, еще что-нибудь приглянется»
, - обратился Вячеслав к телеведущей.
В ответ на обвинения Собчак высмеяла Манучарова, а также заявила, что он сам украл формат передачи у публициста Андрея Вульфа.
«Во-первых, я даже не знала о существовании этого прекрасного формата. Хотя вообще «мануча» в пижаме, в постели с Николаем Цискаридзе, например, выглядит интересно и убедительно, и для определенной аудитории это может заменить просмотр некоторых запрещенных в России интернет-каналов. НО(!!!) Главная наглость в том, что громче всех «держи вора!» всегда кричит сам вор, которого хоть благодаря этому моему посту сейчас кто-то посмотрит. Внимание: Сам Манучаров украл не то, что карты, а всю идею своей программы из давнего шоу Андрея Вульфа «В постели с…», но Вульф безмолвствует»
, - написала Ксения в своем Телеграм-канале.
Однако Манучаров продолжил стоять на своем. По его мнению, с шоу Вульфа у него нет ничего общего, а фишка с картами – его авторская задумка, которую Собчак присвоила себе.
В День всех влюбленных Вячеслав и Ксения предпочли высказывать свои претензии в стихах. Собчак опубликовала валентинку в виде фотографии Манучарова и написала:
«Пусть, словно льдинка на ладошке,
Растает зимняя усталость!
Пусть День святого Валентина
Подарит счастье, смех и радость!»
.
Манучаров не заставил себя ждать и ответил ей в комментариях:
«Солнце ласково пригрело,
Снег стекает в ручейки.
Зимушке так важно хоть
Чуть-чуть продлить деньки,
Но не сердится весна,
Понимает всё она,
Скоро станет всё зелёным:
Тополя, дубы и клёны.
Речка снова зажурчит,
Гром весенний прогремит.
И отличным настроеньем
Я со всеми поделюсь,
Чтобы даже на мгновенье
Не закралась в сердце грусть».
Затем последовало затишье. На мгновение даже показалось, что коллеги договорились и отпустили ситуацию. Но не тут-то было – в свежем выпуске «Осторожно, Собчак» ведущая снова высмеяла Манучарова.
Во время интервью с Матильдой Шнуровой на экране внезапно появилась надпись, адресованная Манучарову.
«Ксения Собчак выражает благодарность Вячеславу Манучарову и его каналу «Эмпатия Манучи» за креативность и возможность украсть идею. А также Андрею Вульфу, бравшему интервью в постели еще в 90-е годы»
, - гласит надпись на экране.
Манучаров не оставил этот выпад без ответа. Он опубликовал целую серию фото в Инстаграме, где сравнивает "фишки" из программы Собчак с другими шоу
, тем самым доказывая, что вся ее программа состоит из плагиата.
«Дорогая Ксения Собчак, спасибо, что не перестаёте удивлять! Ещё на прошлой неделе Вы, отмахиваясь от обвинений в плагиате с картами, убеждали всех, что «Эмпатию Манучи» никогда не смотрели. И все это якобы случайность. А уже на этой неделе Вы, разумеется, тоже случайно улеглись в постель, прямо как я полгода назад вместе с Еленой Летучей. Но примеру Вульфа, о котором так громко кричали, Вы почему-то не последовали. Платьям из ЦУМа вы предпочли чёрную пижаму с эффектным белым кантом. Оно и понятно: траур по креативу, собственным идеям и проблескам мысли. Тогда и Вдову Клико тоже стоило пить не чокаясь. Хлеб на стопке, надеюсь, был безглютеновый.
P.S. За благодарность, конечно, спасибо, но лучше кэшем»
, - написал Вячеслав.
Продолжение, наверное, следует.