«Давайте запретим орать по телевизору»: Андрей Макаревич о первом заседании совета по культуре

Популярный российский музыкант и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич
, несколько лет назад попавший в опалу из-за критических высказываний в адрес действующей власти и современного российского общества, дал интервью интернет-порталу Лента.ру, в котором рассказал о своем участии в экспертном совете Госдумы по культуре, запретах и подписчиках в соцсетях.
О первом заседании совета
«Компания собралась достойная. Во всяком случае я всех этих людей знаю, и почти всех очень уважаю. Калягин, Миронов, Хотиненко, Урсуляк, Сельянов, Шумаков, Толстой Владимир Ильич от администрации президента… Дело в том, что готовится закон о культуре, и Елена Ямпольская
(председатель комитета Государственной думы РФ по культуре - прим.ред) захотела, чтобы мы в этом участвовали. Обсуждались актуальные вопросы: попытки ограничить интернет, борьба с рэперами, позиционирование отечественного кино по отношению к Западу. Многие же хотят в данной сфере какого-то квотирования
».
О молодежной культуре
«На заседании Совета, отвечая на вопрос, что делать с молодежной культурой, сказал: вы им не мешайте. Помогать не надо. Они сами справятся. Только не мешайте. Уберите от них ментов, вообще не позволяйте ментам вмешиваться в вопросы культуры. И весь Совет это тут же поддержал
».
Об Олеге Сенцове
«Не думаю, что совет по культуре будет заниматься российско-украинскими взаимоотношениями. Хотя если речь пойдет (рассуждаю гипотетически) о каких-то украинских художниках, музыкантах, режиссерах, писателях — это наша тема. Возможно, о Сенцове. Тогда я, как и прежде, скажу, что сидит он совершенно неадекватно содеянному
».
О коллегах по совету
«Мы можем на какие-то вещи, политические в том числе, смотреть под разным углом. Но, как ни странно, когда говорим о культуре — во мнениях сходимся. Для меня это важно. Будучи врагом всяческих запретов я тем не менее сам попросил об одном запрете: давайте запретим орать по телевизору. Запретим орать одновременно нескольким выступающим. Потому что это просто калечит психику людей. Прости меня, но вообще 80 процентов населения земли — идиоты. Надо это принять, как данность
».
О подписчиках в социальных сетях
«Ты утром проснулся, зашел на свою страницу в соцсети, прочел там три хамских реплики и подумал, что весь мир тебя обосрал? А это просто три бота, три говенных бота. И о чем мы говорим? Я на это никогда не обращаю внимания. Кто там за меня, кто — против. Я — не кандидат в президенты, мне не нужен электорат. Я вижу, что сегодня меня читают и ставят лайки гораздо больше людей, чем два года назад. Из чего делаю вывод, что два года назад, к сожалению, я был прав. Благодаря чудовищным ошибкам нашей власти, мы попали в говно, в котором сейчас сидим. И люди это начинают понимать
».
О своей фразе «этот народ видимо уже не спасти»
«Вообще говоря, я никого не собираюсь спасать. Хотя у русской интеллигенции есть эта странная тенденция — все время кого-то спасать. Причем, как правило, тех, кто совершенно не желает, чтобы его спасали. А в этой фразе я подразумевал, что народ оказался гораздо более внушаем, чем я предполагал. Гораздо более невежественным, агрессивным, падким на то, что я считаю мерзостью
».