Матильда Шнурова прокомментировала свадьбу бывшего мужа

Бывшая жена лидера группы «Ленинград» Матильда Шнурова
дала интервью телеведущей Ксении Собчак
, в котором впервые рассказала о том, как пережила развод. Обе девушки во время разговора были одеты в пижамы, а предшествовала ему вечеринка в одном из клубов Санкт-Петербурга.
По словам Матильды, долгое время после разрыва она и сама не могла ответить себе на вопрос, почему это случилось, поэтому не было никаких оснований говорить об этом с журналистами. Кроме того, она отметила, что «любовь — она недостойна публичного обсуждения
».
Шнурова также подчеркнула, что расставание всегда связано с негативными эмоциями, однако они не могут перечеркнуть те чувства, которые между близкими людьми были раньше. Ксения Собчак поинтересовалась у собеседницы, почему в ситуации развода общество всегда осуждает именно женщину. На что Матильда ответила, что это связано с личными переживаниями каждого.
«Если женщина решается на такой шаг и показывает, что не поддается контролю, наверное, это пугает и мужчин, наверное, задевает женщин, потому что многие женщины живут в несчастных отношениях, потому что страшно: страшно остаться одной, страшно жить в бедности
, - объяснила Шнурова. - Женщины начинают осуждать тех женщин, которые набрались решимости, набрались смелости и сказали честно: «знаешь, наверное, дальше продолжать не стоит
».
Бывшая жена Сергея Шнурова поведала и о том, как произошло расставание с музыкантом. По её словам, все происходило поэтапно и привело к «финальному разговору»: «Большой-большой дом разваливался постепенно: трещина одна, другая, ураган налетел
».
Матильда также рассказала, что вопреки сложившемуся образу Сергея Шнурова как матёрого сексиста, женщина для него является центром жизни. Кроме того, он поддерживал бывшую супругу во всех начинаниях и был рад, когда она направляла свою энергию в нужное русло: «У него была такая шутка — баба должна работать, баба должна что-то делать
».
Всем переживающим расставание девушкам Матильда посоветовала не зацикливаться на негативе и хранить в памяти счастливые моменты отношений.
«Если говорить о Сереже, то я могу только хорошее сказать и только хорошее вспомнить
», — добавила она.
Кульминацией беседы Собчак и Шнуровой стало обсуждение нового брака Сергея. Матильда призналась, что была в шоке от этой новости и в данный момент не хочет говорить на эту тему.
«Я не ожидала. Но как-то говорить об этом не хочется. Я еще в процессе обработки этой информации
», — сказала она.