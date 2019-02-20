Матильда Шнурова прокомментировала свадьбу бывшего мужа

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«Давайте запретим орать по телевизору»: Андрей Макаревич о первом заседании совета по культуре

Как поссорились Вячеслав Рафаельевич и Ксения Анатольевна

Ксения Собчак отомстила Вячеславу Манучарову за обвинения в плагиате

«Это была непростая история»: Сергей Жигунов о романе с Анастасией Заворотнюк

19 февраля

Как ниточка с иголочкой: Звездные пары в кино и наяву

Актёры, которые видели друг друга на съемочной площадке не реже, чем в жизни