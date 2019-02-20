«Меня проклинали»: Дмитрий Дюжев о ненависти в жизни и в Сети

Российский актёр Дмитрий Дюжев
2 года назад стал участником инцидента в аэропорту
, после которого в эфире передачи «Без обид» на латвийском канале LTV признался, что разочаровался в россиянах. Тогда на актера вылилось ведро критики от пользователей соцсетей. И в недавнем интервью Дмитрий снова вспомнил о том неприятном эпизоде.
«В студии меня встретил ведущий, просто душка, он все говорил, говорил
, — рассказал Дюжев. — Мол, я вас обожаю, вы потрясающий, вы гениальный, вас все так любят безумно... Я даже растерялся. И, когда началось интервью, мне все еще хотелось возразить, что не все так сладко... И я ему как бы в продолжение предыдущего разговора говорю, что утром я к ним летел и никакой любви всеобщей не заметил. Дело было так: я подошел к стойке для бизнес-класса и увидел перед ней огромную очередь... Я, извиняясь, стал спрашивать у людей: «А вы в своей очереди стоите? У вас билет бизнес-класса?» Оказалось, что практически все стоят не в свою очередь. Я нашел человека с билетом из бизнеса и спокойно встал за ним
».
По словам актера, то, что происходило дальше, больше напоминало страшный сон: люди из очереди, не стесняясь в выражениях, оскорбили артиста, а потом он стал объектом травли в Интернете.
«На меня посыпались оскорбления: мол, выскочка, народ не уважаешь, ишь какой, иди назад!
- цитирует своих обидчиков Дмитрий. - Я не стал связываться и ушел в конец очереди. Но крики продолжались: «Да кто ты такой? Да что ты такого сделал?!» Когда мое интервью с рассказом об инциденте в аэропорту появилось в Сети, хлынула ненависть. Меня проклинали. Я был в шоке, потому что никогда прежде с подобным не сталкивался
».
А недавно Дюжева снова пытались спровоцировать на скандал, собирая о нем грязные сплетни: «Да, и на меня недавно целая охота шла. Доходило до того, что через Интернет пытались найти девушек, у кого была связь с Дмитрием Дюжевым. Мол, срочно нужны ваши истории, платим хорошо
».
Но несмотря на все злоключения, Дмитрий признается, что по-прежнему любит свою работу и зрителей: «Мне интересно изучать нового человека… Я люблю и свою работу, и своих зрителей, несмотря на агрессию, с которой иногда сталкиваюсь. Тому же учу и своих детей — все нужно делать с любовью, а не с холодным сердцем
».