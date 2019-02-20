Меган Маркл снова покажется на большом экране

Герцогиня Сассекская и бывшая американская актриса Меган Маркл
- одна из самых обсуждаемых личностей в соцсетях. Недавно от нападок ненавистников ее пытался защитить Джордж Клуни
, однако был разбит британским журналистом Пирсом Морганом
. Казалось бы - что еще может случиться? Беда пришла, откуда не ждали: лос-анджелесская дистрибьюторская компания Artist Rights Distribution выкупила права на показ комедии «Пособие для мальчиков и девочек: как скатиться вниз»
. И здесь действительно есть о чем беспокоится.
Картина была поставлена в 2011 году режиссером Майклом Шапиро
и рассказывает о жизни американских подростков, прожигающих молодость на вечеринках. На личных примерах детишки объясняют, какие наркотические вещества лучше не смешивать, как подцепить парня или девушку, избежать столкновения с полицией и в целом, как тусоваться так, чтобы дожить до утра. Меган Маркл играет в фильме одну из главных ролей: ее героине чуть за 20, она обожает ходить по клубам и ведет себя весьма легкомысленно.
На большие экраны лента тогда так и не попала, единожды появившись на телевидении. Однако сейчас Artist Rights Distribution решила дать ей вторую жизнь в американском прокате, а позже, возможно, и в Европе с Азией. Как к такому повороту отнесется сама герцогиня и члены королевской семьи, остается только догадываться. Но ясно одно: подобный фильм точно не укрепит репутацию замужней леди.