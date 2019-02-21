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21 февраля 2019
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«На Сибирь!»: Марина Зудина, Агата Муцениеце и Екатерина Гусева
«На Сибирь!»: Марина Зудина, Агата Муцениеце и Екатерина Гусева
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21 февраля 2019
19 февраля в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера исторической эпопеи
«Тобол»
. О сюжете фильма можно прочитать
в рецензии Кино-Театр.ру
. Ужатый до прокатного полнометражного состояния сериал, снятый по мотивам одноименного романа
Алексея Иванова
, зрителям представила рота исполнителей главных и второстепенных ролей:
Александр Лазарев
,
Екатерина Гусева
,
Илья Маланин
,
Павел Табаков
,
Андрей Бурковский
,
Агата Муцениеце
и
Иван Колесников
.
фото: Александр Лазарев и Екатерина Гусева
фото: Агата Муцениеце и Павел Прилучный
фото: Андрей Бурковский с женой
фото: Павел Табаков
фото: Илья Малаков, Илья Антоненко и Илья Маланин
фото: Иван Колесников и Кузьма Сапрыкин
Первыми зрителями фильма стали
Светлана Немоляева
,
Марина Зудина
,
Павел Деревянко
,
Павел Прилучный
,
Дарья Мороз
,
Елена Валюшкина
,
Никита Тарасов
,
Кузьма Сапрыкин
и др.
фото: Борис Дергачёв
фото: Дарья Мороз
фото: Елена Валюшкина
фото: Никита Тарасов
фото: Павел Деревянко с женой
фото: Павел Прилучный
фото: Полина Ауг
фото: Светлана Немоляева
«Тобол»
в прокате с 21 февраля.
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