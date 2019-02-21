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«На Сибирь!»: Марина Зудина, Агата Муцениеце и Екатерина Гусева

21 февраля
2019 год

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21 февраля 2019
19 февраля в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера исторической эпопеи «Тобол». О сюжете фильма можно прочитать в рецензии Кино-Театр.ру. Ужатый до прокатного полнометражного состояния сериал, снятый по мотивам одноименного романа Алексея Иванова, зрителям представила рота исполнителей главных и второстепенных ролей: Александр Лазарев, Екатерина Гусева, Илья Маланин, Павел Табаков, Андрей Бурковский, Агата Муцениеце и Иван Колесников.

«На Сибирь!»: Марина Зудина, Агата Муцениеце и Екатерина Гусева
фото: Александр Лазарев и Екатерина Гусева

«На Сибирь!»: Марина Зудина, Агата Муцениеце и Екатерина Гусева
фото: Агата Муцениеце и Павел Прилучный

«На Сибирь!»: Марина Зудина, Агата Муцениеце и Екатерина Гусева
фото: Андрей Бурковский с женой

«На Сибирь!»: Марина Зудина, Агата Муцениеце и Екатерина Гусева
фото: Павел Табаков

«На Сибирь!»: Марина Зудина, Агата Муцениеце и Екатерина Гусева
фото: Илья Малаков, Илья Антоненко и Илья Маланин

«На Сибирь!»: Марина Зудина, Агата Муцениеце и Екатерина Гусева
фото: Иван Колесников и Кузьма Сапрыкин

Первыми зрителями фильма стали Светлана Немоляева, Марина Зудина, Павел Деревянко, Павел Прилучный, Дарья Мороз, Елена Валюшкина, Никита Тарасов, Кузьма Сапрыкин и др.

«На Сибирь!»: Марина Зудина, Агата Муцениеце и Екатерина Гусева
фото: Борис Дергачёв

«На Сибирь!»: Марина Зудина, Агата Муцениеце и Екатерина Гусева
фото: Дарья Мороз

«На Сибирь!»: Марина Зудина, Агата Муцениеце и Екатерина Гусева
фото: Елена Валюшкина

«На Сибирь!»: Марина Зудина, Агата Муцениеце и Екатерина Гусева
фото: Никита Тарасов

«На Сибирь!»: Марина Зудина, Агата Муцениеце и Екатерина Гусева
фото: Павел Деревянко с женой

«На Сибирь!»: Марина Зудина, Агата Муцениеце и Екатерина Гусева
фото: Павел Прилучный

«На Сибирь!»: Марина Зудина, Агата Муцениеце и Екатерина Гусева
фото: Полина Ауг

«На Сибирь!»: Марина Зудина, Агата Муцениеце и Екатерина Гусева
фото: Светлана Немоляева

«Тобол» в прокате с 21 февраля.

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