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Дарья Егорычева скончалась в возрасте 37 лет

21 февраля
2019 год

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21 февраля 2019
Российская актриса Дарья Егорычева, известная по ролям в сериалах «Глухарь» и «Одна любовь души моей», умерла в возрасте 37 лет после продолжительной борьбы с раком. Об этом стало известно из записи в группе ВКонтакте, созданной для сбора средств на лечение актрисы. В 2012 году у Дарьи диагностировали рак лёгких. Она перенесла несколько курсов химиотерапии и две операции.

Дарья Егорычева скончалась в возрасте 37 лет

С 2011 года ушли из жизни еще пять актёров, сыгравших в сериале «Глухарь». Вячеслав Титов был найден мёртвым в своей квартире в 2011 году - актера задушили, надев ему на голову целлофановый пакет. Спустя месяц от отравления алкоголем и клозапином скончался Анатолий Отраднов. В 2012 году погиб от взрыва светошумовой гранаты Сергей Шарошкин, гостивший у матери в Рязанской области. В 2018 году ушли из жизни Сергей Таланов и Михаил Фатеев. Фатеева задержали по подозрению в совращении подростка и поместили в СИЗО, где он на следующий же день покончил с собой.
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персоны
Дарья ЕгорычеваАнатолий ОтрадновСергей ТалановВячеслав ТитовМихаил ФатеевСергей Шарошкин
фильмы
ГлухарьОдна любовь души моей

фотографии >>
Дарья Егорычева скончалась в возрасте 37 лет фотографии
Дарья Егорычева скончалась в возрасте 37 лет фотографии
Дарья Егорычева скончалась в возрасте 37 лет фотографии
Дарья Егорычева скончалась в возрасте 37 лет фотографии
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