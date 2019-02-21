Дарья Егорычева скончалась в возрасте 37 лет

Российская актриса Дарья Егорычева
, известная по ролям в сериалах «Глухарь»
и «Одна любовь души моей»
, умерла в возрасте 37 лет после продолжительной борьбы с раком. Об этом стало известно из записи в группе ВКонтакте, созданной для сбора средств на лечение актрисы
. В 2012 году у Дарьи диагностировали рак лёгких. Она перенесла несколько курсов химиотерапии и две операции.
С 2011 года ушли из жизни еще пять актёров, сыгравших в сериале «Глухарь». Вячеслав Титов
был найден мёртвым в своей квартире в 2011 году - актера задушили, надев ему на голову целлофановый пакет. Спустя месяц от отравления алкоголем и клозапином скончался Анатолий Отраднов
. В 2012 году погиб от взрыва светошумовой гранаты Сергей Шарошкин
, гостивший у матери в Рязанской области. В 2018 году ушли из жизни Сергей Таланов
и Михаил Фатеев
. Фатеева задержали по подозрению в совращении подростка и поместили в СИЗО, где он на следующий же день покончил с собой.