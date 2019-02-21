«Третий ребенок — это норма, а не героизм»: Анастасия Цветаева о разнице в отношении к беременности в России и в Израиле

«Беременность в Израиле. Есть ли разница? И да, и нет. С одной стороны, беременность, она и в Африке, как говорится, беременность. Ходишь к врачу, сдаёшь анализы, делаешь УЗИ и т.д. С другой стороны, есть нюансы. Во-первых, тут нет контрактной системы, граждане страны получают стандартное медицинское обслуживание и не могут его улучшить, заключив контракт на ведение беременности и сами роды. Во-вторых, погода. Летом быть беременной в Израиле я не рекомендую. Эстер я родила 28 августа — и всё лето я просто не могла выйти на улицу позже 7 утра. Сидела 24 часа под кондиционером. И в-третьих, отношение окружающих. На личном опыте, как трижды беременная и бывающая в этом положении и там, и там: в Москве в такой период окружающие стараются проявить внимание и понимание. Например, уступают место, бурно радуются, поздравляют, восхищаются, живо интересуются, называют героиней. В Израиле же беременная женщина — это нормальное состояние и никого этим не удивишь. Мало кто будет вскакивать и уступать место, говорить «давайте помогу, вам тяжести нельзя таскать» и т.д. Тут беременные все и всегда. А третий ребенок — это среднестатистическая норма, а никакой не героизм».