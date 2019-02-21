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Дэниэл Рэдклифф рассказал о проблемах с алкоголем в подростковом возрасте

21 февраля
2019 год

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21 февраля 2019
Британский актёр Дэниэл Рэдклифф, последние десять лет прилагающий все усилия к тому, чтобы не ассоциироваться в умах людей исключительно с образом Гарри Поттера, дал интервью Сэму Джонсу, в котором рассказал о злоупотреблении алкоголя в подростковом возрасте.

Дэниэл Рэдклифф рассказал о проблемах с алкоголем в подростковом возрасте

«Одна из причин, по которой я больше люблю бывать в Нью-Йорке, заключается в том, что никому там, в сущности, нет дела до меня. Я могу пойти в любое место, и всем плевать, и это замечательно. В Лондоне по-другому. Поскольку я британец, я ощущаю эту фамильярность по отношению к себе, как будто я кому-то принадлежу, как национальное достояние. Особенно это чувствуется в обществе очень богатых людей, которые просто хватают тебя и говорят: «Иди сюда, поздоровайся с моим другом».

«В позднем подростковом возрасте меня не покидало ощущение, что за мной постоянно наблюдают. Когда ты идёшь в бар или в паб, самый быстрый способ (в моём случае) забыть о том, что за тобой наблюдают - быстренько напиться. А когда ты напиваешься, все начинают присматриваться к тебе пристальнее, потому что ты пьян. Так что я пил еще больше, чтобы игнорировать на это обострившееся внимание».

«Предполагается, что ты должен всё время светиться от радости: у тебя же прекрасная работа, много денег, и нет никакого права чувствовать грусть и не пребывать в перманентном восхищении от происходящего. И это давит».

Борьба с наклёвывающейся алкогольной зависимостью у Дэниэла «заняла несколько лет и несколько попыток»: «Думаю, мне просто повезло с людьми, которые меня на тот момент окружали. Я встретил несколько человек, актёров и не актёров, которые давали мне прекрасные советы и действительно беспокоились за меня. Но в конечном итоге, это было моим собственным решением. Я проснулся однажды утром после бурной вечеринки и подумал: «Что-то это как-то всё нехорошо». И я не скучаю по этим временам, я рассматриваю их как хаос, который я впустил в свою жизнь».

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Дэниэл Рэдклифф рассказал о проблемах с алкоголем в подростковом возрасте фотографии
Дэниэл Рэдклифф рассказал о проблемах с алкоголем в подростковом возрасте фотографии
Дэниэл Рэдклифф рассказал о проблемах с алкоголем в подростковом возрасте фотографии
Дэниэл Рэдклифф рассказал о проблемах с алкоголем в подростковом возрасте фотографии
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