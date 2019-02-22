Юлия Снигирь извинилась за критику российских авиакомпаний

На этой неделе актриса Юлия Снигирь
опубликовала гневный пост в Инстаграме, где пожаловалась на хамское отношение к клиентам со стороны одной из российских авиакомпаний
. Однако вчера актриса решила извиниться перед компанией за излишнюю огласку их конфликта.
Юлия удалила ту самую публикацию и написала новый пост - с извинениями
. Снигирь объяснила, что не хочет множить зло на просторах интернета.
«Простите, что звучит как проповедь - я не имею на нее никакого права, но раз уж 139 тысяч человек могут увидеть мой пост, я воспользуюсь этим, чтобы обратиться с вопросом. Как вы думаете, мы когда-нибудь станем добрее друг к другу? Этот вопрос я задаю прежде всего себе. Вот на днях я поругалась с одной известной авиакомпанией. Меня обидели, и я разместила гневный пост. Тут же посыпались разного рода комментарии. То есть, один человек сделал другому плохо, тот публично разозлился, третьи поддержали, четвертые обругали. Вот так множится зло. И всем от этого плохо в итоге. Короче, надо учиться подставлять вторую щеку, и будет нам счастье. Простите все, кого могла обидеть»
, - высказалась Юлия Снигирь.