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Юлия Снигирь извинилась за критику российских авиакомпаний

22 февраля
2019 год

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22 февраля 2019
На этой неделе актриса Юлия Снигирь опубликовала гневный пост в Инстаграме, где пожаловалась на хамское отношение к клиентам со стороны одной из российских авиакомпаний. Однако вчера актриса решила извиниться перед компанией за излишнюю огласку их конфликта.

Юлия Снигирь извинилась за критику российских авиакомпаний

Юлия удалила ту самую публикацию и написала новый пост - с извинениями. Снигирь объяснила, что не хочет множить зло на просторах интернета.

«Простите, что звучит как проповедь - я не имею на нее никакого права, но раз уж 139 тысяч человек могут увидеть мой пост, я воспользуюсь этим, чтобы обратиться с вопросом. Как вы думаете, мы когда-нибудь станем добрее друг к другу? Этот вопрос я задаю прежде всего себе. Вот на днях я поругалась с одной известной авиакомпанией. Меня обидели, и я разместила гневный пост. Тут же посыпались разного рода комментарии. То есть, один человек сделал другому плохо, тот публично разозлился, третьи поддержали, четвертые обругали. Вот так множится зло. И всем от этого плохо в итоге. Короче, надо учиться подставлять вторую щеку, и будет нам счастье. Простите все, кого могла обидеть», - высказалась Юлия Снигирь.
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Юлия Снигирь извинилась за критику российских авиакомпаний фотографии
Юлия Снигирь извинилась за критику российских авиакомпаний фотографии
Юлия Снигирь извинилась за критику российских авиакомпаний фотографии
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