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Тимур Бекмамбетов встречается с 28-летней помощницей президента Татарстана

22 февраля
2019 год

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22 февраля 2019
На днях 57-летний режиссер Тимур Бекмамбетов опубликовал весьма романтичную фотографию с помощницей президента Татарстана Наталией Фишман. Оказывается, они встречаются уже почти год.

Тимур Бекмамбетов встречается с 28-летней помощницей президента Татарстана

Слухи о романе Бекмамбетова и Фишман ходили давно. Как писали СМИ, во время своих поездок в Татарстан режиссер часто проводил время с Наталией.

По словам журналистов, Тимур и Наталия познакомились через общих друзей в 2012-2013 году. Тогда Фишман занимала должность советника руководителя Департамента культуры Москвы. Однако в романтические отношения они вступили только весной 2018 года.

Пара уже успела совершить несколько совместных деловых поездок. Например, прошлым летом Тимур и Наталия вместе посетили форум городских сообществ в Якутске.
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Тимур Бекмамбетов

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Тимур Бекмамбетов встречается с 28-летней помощницей президента Татарстана фотографии
Тимур Бекмамбетов встречается с 28-летней помощницей президента Татарстана фотографии
Тимур Бекмамбетов встречается с 28-летней помощницей президента Татарстана фотографии
Тимур Бекмамбетов встречается с 28-летней помощницей президента Татарстана фотографии
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