Тимур Бекмамбетов встречается с 28-летней помощницей президента Татарстана

На днях 57-летний режиссер Тимур Бекмамбетов
опубликовал весьма романтичную фотографию с помощницей президента Татарстана Наталией Фишман
. Оказывается, они встречаются уже почти год.
Слухи о романе Бекмамбетова и Фишман ходили давно. Как писали СМИ, во время своих поездок в Татарстан режиссер часто проводил время с Наталией.
По словам журналистов, Тимур и Наталия познакомились через общих друзей в 2012-2013 году. Тогда Фишман занимала должность советника руководителя Департамента культуры Москвы. Однако в романтические отношения они вступили только весной 2018 года.
Пара уже успела совершить несколько совместных деловых поездок. Например, прошлым летом Тимур и Наталия вместе посетили форум городских сообществ в Якутске.