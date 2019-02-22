«Пожар очень сплотил нас»: Майли Сайрус вспомнила о пожаре в Калифорнии

В конце прошлого года 26-летняя Майли Сайрус стала миссис Хемсворт
. Да, теперь именно так называют ее близкие, потому что Майли взяла фамилию своего мужа
– актера Лиама Хемсворта
. На этой неделе певица дала свое первое интервью в статусе жены. Она рассказала изданию Vanity Fair о жизни после свадьбы и о том, как пожар в Калифорнии подтолкнул их с Лиамом к свадьбе.
В интервью Майли затронула тему, которая интересует многих ее поклонников. Она подробно рассказала о своей сексуальной ориентации и отношении к браку.
«Причина, по которой люди вступают в брак, многим может показаться старомодной, но я так не думаю, потому что это своего рода новая эра. Мы все меняемся. Теперь вы можете увидеть, как выглядит квир, как я, в гетеросексуальных отношениях. Я очень горжусь тем, что я квир (собирательный термин, используемый для обозначения сексуальных и гендерных меньшинств, не соответствующих гетеросексуальной или цисгендерной идентичности)»
, - заявила певица.
«Я считаю, что люди влюбляются в людей, а не в пол, не во внешность, не во что угодно. То, во что я влюблена, существует почти на духовном уровне. Это не имеет ничего общего с сексуальностью. Отношения нового поколения не имеют ничего общего с сексуальностью или полом. Секс - это на самом деле небольшая часть, а пол еще меньшая, почти несущественная часть отношений»
.
Во время беспощадных пожаров в Калифорнии дом Майли и Лиама сгорел дотла
. Сайрус отметила, что эта ситуация пошла на пользу их взаимоотношениям.
«Тот разрушительный пожар очень сплотил нас. Лиам стал единственным человеком в мире, который смог понять меня. Я бы сказала, что потеря дома изменила нас гораздо больше, чем свадьба, например. Мы могли носить кольца вечно, и я определенно не планировала вступать в брак. Надела платье в день свадьбы, потому что мне оно понравилось, я выпрямила волосы, потому что мне это нравилось, но это не делает меня моментально гетеросексуалом (PS: гетеросексуальные женщины тоже крутые). Мои отношения очень особенные для меня, это мой дом»
, - поделилась она.
«То, что мы с Лиамом пережили вместе, изменило нас. Я не уверена, что, не потеряв дом в Малибу, мы были бы готовы сделать этот шаг, кто может сказать сейчас, как было бы? Но время было выбрано правильно, это решение принято сердцем. Никто не гарантирует, что завтрашний день настанет, поэтому я стараюсь жить настоящим»
.