Марат Башаров может лишиться работы в «Битве экстрасенсов» из-за избиения жены

Согласно источнику издания «Комсомольская правда»
, Марату Башарову
грозит увольнение с должности ведущего шоу «Битва экстрасенсов». После того, как супруга актёра Елизавета Шевыркова подтвердила слухи о домашнем насилии и заявила о своём решении подать на развод
, общественное мнение внезапно приобрело какое-то значение в глазах продюсеров шоу. Избиение бывшей жены Екатерины Архаровой
никак не отразилось на репутации и карьере актёра. Но показания второй жены указывают на систематичность проблемы, которую невозможно игнорировать.
«Как рассказал наш источник, знакомый с закулисьем «Битвы экстрасенсов», на продюсеров давит общественное мнение – артист, который периодически бьет жену, не должен вести рейтинговый проект. «Битву экстрасенсов» смотрят миллионы телезрителей, многие из них осуждают рукоприкладство Башарова».
Раньше общественное мнение не особенно давило на продюсеров, но новости об очередных «подвигах» Башарова совпали с серией разоблачений шоу: «В фильме «Идущие к черту» документалист Борис Соболев показал, что экстрасенсы из рейтингового проекта – «ряженые мошенники», которые не обладают сверхъестественными способностями, как это преподносят в телешоу»
.
Впрочем, этот же «источник» резонно предполагает, что к весне скандал вокруг развода Башарова утихнет, и актёр останется ведущим «Битвы», если не пожелает покинуть этот прибыльный проект сам.