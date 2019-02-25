Блеск и нищета красных дорожек: Иен Сомерхолдер, Нина Добрев и Кристен Стюарт

Через несколько часов в Лос-Анджелесе состоится церемония вручения главной американской кинопремии «Оскар», которая в этом году впервые за 30 лет пройдет без ведущего. А мы пока посмотрим, чем жил Голливуд всю эту неделю, разогреваясь на всевозможных вечеринках.
19 февраля в Беверли-Хиллз состоялась 21-я церемония вручения премии Гильдии костюмеров США Costume Designers Guild Awards 2019. Среди гостей премии были замечены Холли Берри, Сара Полсон, Кристина Хендрикс и другие.
23 февраля всё в том же Лос-Анджелесе состоялась очередная препати премии «Оскар», организованная брендом Chanel. Всем гостям вечеринки предписывалось явиться в нарядах брэнда, поэтому в образах Марго Робби, Майли Сайрус, Кэри Маллиган, Шэйлин Вудли и Кристен Стюарт (несмотря на дерзкое мини последней) сквозило что-то объединяющее и неуловимо старушечье.