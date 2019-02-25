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Блеск и нищета красных дорожек: Иен Сомерхолдер, Нина Добрев и Кристен Стюарт

25 февраля
2019 год

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25 февраля 2019
Через несколько часов в Лос-Анджелесе состоится церемония вручения главной американской кинопремии «Оскар», которая в этом году впервые за 30 лет пройдет без ведущего. А мы пока посмотрим, чем жил Голливуд всю эту неделю, разогреваясь на всевозможных вечеринках.

19 февраля в Беверли-Хиллз состоялась 21-я церемония вручения премии Гильдии костюмеров США Costume Designers Guild Awards 2019. Среди гостей премии были замечены Холли Берри, Сара Полсон, Кристина Хендрикс и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Иен Сомерхолдер, Нина Добрев и Кристен Стюарт
фото: Холли Берри

Блеск и нищета красных дорожек: Иен Сомерхолдер, Нина Добрев и Кристен Стюарт
фото: Гленн Клоуз

Блеск и нищета красных дорожек: Иен Сомерхолдер, Нина Добрев и Кристен Стюарт
фото: Кристина Хендрикс

Блеск и нищета красных дорожек: Иен Сомерхолдер, Нина Добрев и Кристен Стюарт
фото: Мариса Томей

Блеск и нищета красных дорожек: Иен Сомерхолдер, Нина Добрев и Кристен Стюарт
фото: Кейт Уолш

Блеск и нищета красных дорожек: Иен Сомерхолдер, Нина Добрев и Кристен Стюарт
фото: Данаи Гурира

Блеск и нищета красных дорожек: Иен Сомерхолдер, Нина Добрев и Кристен Стюарт
фото: Сара Полсон

21 февраля на одной из вечеринок, приуроченных к «Оскару», появились Иен Сомерхолдер и Никки Рид, которых в последнее время редко можно увидеть на светских увеселениях. Также на фоне пресс-вола позировали Зои Салдана, Хилари Суонк, Эллисон Дженни и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Иен Сомерхолдер, Нина Добрев и Кристен Стюарт
фото: Никки Рид

Блеск и нищета красных дорожек: Иен Сомерхолдер, Нина Добрев и Кристен Стюарт
фото: Иен Сомерхолдер

Блеск и нищета красных дорожек: Иен Сомерхолдер, Нина Добрев и Кристен Стюарт
фото: Эллисон Дженни

Блеск и нищета красных дорожек: Иен Сомерхолдер, Нина Добрев и Кристен Стюарт
фото: Билл и Том Каулитц (Tokio Hotel)

Блеск и нищета красных дорожек: Иен Сомерхолдер, Нина Добрев и Кристен Стюарт
фото: Хилари Суонк

Блеск и нищета красных дорожек: Иен Сомерхолдер, Нина Добрев и Кристен Стюарт
фото: Зои Салдана

Этим же вечером в этом же городе бывшая возлюбленная Сомерхолдера Нина Добрев приятно проводила время на ежегодном гала-вечере «Голливуд за науку» в компании Джерарда Батлера, Кортни Кокс и Розанны Аркетт.

Блеск и нищета красных дорожек: Иен Сомерхолдер, Нина Добрев и Кристен Стюарт
фото: Нина Добрев

Блеск и нищета красных дорожек: Иен Сомерхолдер, Нина Добрев и Кристен Стюарт

Блеск и нищета красных дорожек: Иен Сомерхолдер, Нина Добрев и Кристен Стюарт
фото: Кортни Кокс

Блеск и нищета красных дорожек: Иен Сомерхолдер, Нина Добрев и Кристен Стюарт
фото: Кортни Кокс

Блеск и нищета красных дорожек: Иен Сомерхолдер, Нина Добрев и Кристен Стюарт
фото: Розанна Аркетт

Блеск и нищета красных дорожек: Иен Сомерхолдер, Нина Добрев и Кристен Стюарт
фото: Джерард Батлер

23 февраля всё в том же Лос-Анджелесе состоялась очередная препати премии «Оскар», организованная брендом Chanel. Всем гостям вечеринки предписывалось явиться в нарядах брэнда, поэтому в образах Марго Робби, Майли Сайрус, Кэри Маллиган, Шэйлин Вудли и Кристен Стюарт (несмотря на дерзкое мини последней) сквозило что-то объединяющее и неуловимо старушечье.

Блеск и нищета красных дорожек: Иен Сомерхолдер, Нина Добрев и Кристен Стюарт
фото: Шейлин Вудли

Блеск и нищета красных дорожек: Иен Сомерхолдер, Нина Добрев и Кристен Стюарт
фото: Робин Райт

Блеск и нищета красных дорожек: Иен Сомерхолдер, Нина Добрев и Кристен Стюарт
фото: Люпита Нионго

Блеск и нищета красных дорожек: Иен Сомерхолдер, Нина Добрев и Кристен Стюарт
фото: Люси Бойнтон

Блеск и нищета красных дорожек: Иен Сомерхолдер, Нина Добрев и Кристен Стюарт
фото: Марго Робби

Блеск и нищета красных дорожек: Иен Сомерхолдер, Нина Добрев и Кристен Стюарт
фото: Тесса Томпсон

Блеск и нищета красных дорожек: Иен Сомерхолдер, Нина Добрев и Кристен Стюарт
фото: Лиам Хемсворт и Майли Сайрус

Блеск и нищета красных дорожек: Иен Сомерхолдер, Нина Добрев и Кристен Стюарт
фото: Кристен Стюарт

Блеск и нищета красных дорожек: Иен Сомерхолдер, Нина Добрев и Кристен Стюарт
фото: Фиби Тонкин

Блеск и нищета красных дорожек: Иен Сомерхолдер, Нина Добрев и Кристен Стюарт
фото: Лесли Манн

Блеск и нищета красных дорожек: Иен Сомерхолдер, Нина Добрев и Кристен Стюарт
фото: Кэри Маллиган

А 24 февраля в Санта-Монике, уже буквально дыша в спину «Оскару», состоялась церемония вручения премии независимого кино Spirit Awards. По красной дорожке прошлись Дакота Джонсон, Тильда Суинтон, Хлоя Морец, Миа Гот, Гленн Клоуз, Аманда Сейфред и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Иен Сомерхолдер, Нина Добрев и Кристен Стюарт
фото: Тильда Суинтон

Блеск и нищета красных дорожек: Иен Сомерхолдер, Нина Добрев и Кристен Стюарт
фото: Обри Плаза

Блеск и нищета красных дорожек: Иен Сомерхолдер, Нина Добрев и Кристен Стюарт
фото: Дакота Джонсон и Райли Кио

Блеск и нищета красных дорожек: Иен Сомерхолдер, Нина Добрев и Кристен Стюарт
фото: Миа Гот

Блеск и нищета красных дорожек: Иен Сомерхолдер, Нина Добрев и Кристен Стюарт
фото: Аманда Сейфред

Блеск и нищета красных дорожек: Иен Сомерхолдер, Нина Добрев и Кристен Стюарт
фото: Дакота Джонсон

Блеск и нищета красных дорожек: Иен Сомерхолдер, Нина Добрев и Кристен Стюарт
фото: Хлое Грейс Морец

Блеск и нищета красных дорожек: Иен Сомерхолдер, Нина Добрев и Кристен Стюарт
фото: Лора Дерн

Блеск и нищета красных дорожек: Иен Сомерхолдер, Нина Добрев и Кристен Стюарт
фото: Гленн Клоуз
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Блеск и нищета красных дорожек: Иен Сомерхолдер, Нина Добрев и Кристен Стюарт фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Иен Сомерхолдер, Нина Добрев и Кристен Стюарт фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Иен Сомерхолдер, Нина Добрев и Кристен Стюарт фотографии
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