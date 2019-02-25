Оскар-2019: Чёрные начинают и выигрывают

В ночь с 24 на 25 февраля в Лос-Анджелесе прошла 91-я по счету и одна из самых скучных по факту церемония вручения премии «Оскар». Единственное обстоятельство, хоть как-то оживившее это мероприятие - скандал с Кевином Хартом, который должен был стать ведущим церемонии. Но в последний момент в застенках штаб-квартиры радикальных либералов в Твиттере всплыли гомофобные высказывания Харта, которые актёр неосмотрительно позволил себе 9 лет тому назад.
фото: Кевин Харт сожалеет о сказанном. Чуть-чуть.
Обновленная просветленная общественность такого не прощает, поэтому Харт, под давлением этой общественности, счёл необходимым отказаться от почётной роли ведущего. И таким образом, 91 церемония вручения премии впервые за 30 лет проводилась без ведущего. Что сказалось на длительности - это была еще и одна и самых коротких церемоний за последние дцать лет: паузы между вручениями наград, во время которых ведущий должен был натужно или искрометно шутить, организаторы премии наспех законопатили музыкальными номерами и нарезкой из фильмов-номинантов. Также в этом году был установлен лимит на выражение чувств лауреатов премии, которым предлагалось успеть порадоваться в микрофон за 90 секунд. Впрочем, это не помешало Рами Малеку толкнуть трехминутную речь о великих возможностях в великой стране.
фото: Рами Малек
Кстати, он так спешил на сцену за статуэткой, что поскользнулся и упал обратно в зрительный зал. А вот британская актриса Оливия Колман не ожидала, что с первой попытки обойдет в номинации «Лучшая женская роль» 71-летнюю Гленн Клоуз (которая вот уже 7 раз осталась без статуэтки) и выступила с трогательной и бессвязной импровизацией в духе: «Ух ты, у меня Оскар! Когда работала уборщицей, частенько представляла себе этот момент».
фото: Оливия Колман
Махершала Али, получивший премию в позапрошлом году за роль второго плана в фильме «Лунный свет», окончательно укрепил свои позиции в роли символа расового и сексуального разнообразия на премии, получив вторую статуэтку в той же номинации за роль в фильме «Зелёная книга».
фото: Махершала Али в шапке-пирожке
Кстати, раз уж речь зашла о «Зелёной книге», ставшей лучшим фильмом года: режиссер Спайк Ли (чей фильм «Чёрный клановец» удостоился статуэтки лишь в номинации «Лучший адаптированный сценарий») был категорически не согласен с выбором академиков.
фото: Спайк Ли
По словам очевидцев, когда лучшим фильмом была объявлена «Зеленая книга», Спайк, размахивая конечностями в знак протеста, попытался демонстративно покинуть зал, но был вежливо препровожден на своё место. В остальном же всю эту скукотищу не компенсировало ни одно недоразумение, ни один конфуз или скандальчик.
фото: Брэдли Купер и Леди Гага
Всё прошло максимально гладко и скучно, до такой степени, что людям только и остается, как обсуждать якобы непомерно страстный дуэт Брэдли Купера и Леди Гаги, да кринолин актёра Билли Портера, который, в свою очередь, взъерошил тусовку на красной дороже.
фото: Билли Портер
Потому что больше там ничего интересного, по сути, не происходило. Ну, если не считать сенсационной новости о том, что Шарлиз Терон перекрасилась в шатенку.