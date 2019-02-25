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Оскар-2019: Чёрные начинают и выигрывают

25 февраля
2019 год

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25 февраля 2019
В ночь с 24 на 25 февраля в Лос-Анджелесе прошла 91-я по счету и одна из самых скучных по факту церемония вручения премии «Оскар». Единственное обстоятельство, хоть как-то оживившее это мероприятие - скандал с Кевином Хартом, который должен был стать ведущим церемонии. Но в последний момент в застенках штаб-квартиры радикальных либералов в Твиттере всплыли гомофобные высказывания Харта, которые актёр неосмотрительно позволил себе 9 лет тому назад.

Оскар-2019: Чёрные начинают и выигрывают
фото: Кевин Харт сожалеет о сказанном. Чуть-чуть.

Обновленная просветленная общественность такого не прощает, поэтому Харт, под давлением этой общественности, счёл необходимым отказаться от почётной роли ведущего. И таким образом, 91 церемония вручения премии впервые за 30 лет проводилась без ведущего. Что сказалось на длительности - это была еще и одна и самых коротких церемоний за последние дцать лет: паузы между вручениями наград, во время которых ведущий должен был натужно или искрометно шутить, организаторы премии наспех законопатили музыкальными номерами и нарезкой из фильмов-номинантов. Также в этом году был установлен лимит на выражение чувств лауреатов премии, которым предлагалось успеть порадоваться в микрофон за 90 секунд. Впрочем, это не помешало Рами Малеку толкнуть трехминутную речь о великих возможностях в великой стране.

Оскар-2019: Чёрные начинают и выигрывают
фото: Рами Малек

Кстати, он так спешил на сцену за статуэткой, что поскользнулся и упал обратно в зрительный зал. А вот британская актриса Оливия Колман не ожидала, что с первой попытки обойдет в номинации «Лучшая женская роль» 71-летнюю Гленн Клоуз (которая вот уже 7 раз осталась без статуэтки) и выступила с трогательной и бессвязной импровизацией в духе: «Ух ты, у меня Оскар! Когда работала уборщицей, частенько представляла себе этот момент».

Оскар-2019: Чёрные начинают и выигрывают
фото: Оливия Колман

Махершала Али, получивший премию в позапрошлом году за роль второго плана в фильме «Лунный свет», окончательно укрепил свои позиции в роли символа расового и сексуального разнообразия на премии, получив вторую статуэтку в той же номинации за роль в фильме «Зелёная книга».

Оскар-2019: Чёрные начинают и выигрывают
фото: Махершала Али в шапке-пирожке

Кстати, раз уж речь зашла о «Зелёной книге», ставшей лучшим фильмом года: режиссер Спайк Ли (чей фильм «Чёрный клановец» удостоился статуэтки лишь в номинации «Лучший адаптированный сценарий») был категорически не согласен с выбором академиков.

Оскар-2019: Чёрные начинают и выигрывают
фото: Спайк Ли

По словам очевидцев, когда лучшим фильмом была объявлена «Зеленая книга», Спайк, размахивая конечностями в знак протеста, попытался демонстративно покинуть зал, но был вежливо препровожден на своё место. В остальном же всю эту скукотищу не компенсировало ни одно недоразумение, ни один конфуз или скандальчик.

Оскар-2019: Чёрные начинают и выигрывают
фото: Брэдли Купер и Леди Гага

Всё прошло максимально гладко и скучно, до такой степени, что людям только и остается, как обсуждать якобы непомерно страстный дуэт Брэдли Купера и Леди Гаги, да кринолин актёра Билли Портера, который, в свою очередь, взъерошил тусовку на красной дороже.

Оскар-2019: Чёрные начинают и выигрывают
фото: Билли Портер

Потому что больше там ничего интересного, по сути, не происходило. Ну, если не считать сенсационной новости о том, что Шарлиз Терон перекрасилась в шатенку.

Оскар-2019: Чёрные начинают и выигрывают
фото: Шарлиз Терон

Линда Карделлини, Хелен Миррен, Сара Полсон, Джемма Чэн и Энджела Бассет устроили розовый бунт.

Оскар-2019: Чёрные начинают и выигрывают
фото: Линда Карделлини

Оскар-2019: Чёрные начинают и выигрывают
фото: Хелен Миррен

Оскар-2019: Чёрные начинают и выигрывают
фото: Сара Полсон

Оскар-2019: Чёрные начинают и выигрывают
фото: Джемма Чэн

Оскар-2019: Чёрные начинают и выигрывают
фото: Энджела Бассет

А Брэдли Купера привели на церемонию жена и мама.

Оскар-2019: Чёрные начинают и выигрывают
фото: Брэдли Купер и Ирина Шейк

Оскар-2019: Чёрные начинают и выигрывают
фото: Амандла Стенберг

Оскар-2019: Чёрные начинают и выигрывают
фото: Мишель Йео

Оскар-2019: Чёрные начинают и выигрывают
фото: Эмили и Зоуи Дешанель

Оскар-2019: Чёрные начинают и выигрывают
фото: Летишиа Райт

Оскар-2019: Чёрные начинают и выигрывают
фото: Пол Радд

Оскар-2019: Чёрные начинают и выигрывают
фото: Крис Эванс

Оскар-2019: Чёрные начинают и выигрывают
фото: Серена Уильямс

Оскар-2019: Чёрные начинают и выигрывают
фото: Кристиан Бэйл с супругой

Оскар-2019: Чёрные начинают и выигрывают
фото: Оливия Колман

Оскар-2019: Чёрные начинают и выигрывают
фото: Кристен Риттер

Оскар-2019: Чёрные начинают и выигрывают
фото: Данаи Гурира

Оскар-2019: Чёрные начинают и выигрывают
фото: Эмилия Кларк

Оскар-2019: Чёрные начинают и выигрывают
фото: Дженнифер Хадсон

Оскар-2019: Чёрные начинают и выигрывают
фото: Дженнифер Лопес

Оскар-2019: Чёрные начинают и выигрывают
фото: Леди Гага

Оскар-2019: Чёрные начинают и выигрывают
фото: Рэйчел Вайс

Оскар-2019: Чёрные начинают и выигрывают
фото: Люси Бойнтон
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фильмы
Зелёная книгаЛунный светЧёрный клановец

фотографии >>
Оскар-2019: Чёрные начинают и выигрывают фотографии
Оскар-2019: Чёрные начинают и выигрывают фотографии
Оскар-2019: Чёрные начинают и выигрывают фотографии
Оскар-2019: Чёрные начинают и выигрывают фотографии
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