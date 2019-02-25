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Мария Кожевникова решила стать продюсером

25 февраля
2019 год

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25 февраля 2019
Вчера Мария Кожевникова опубликовала пост в Инстаграме, где сообщила о своем намерении заняться продюсерской деятельностью. Актриса отметила, что ей предстоит еще многому научиться – в этом ей поможет известный российский продюсер, имя которого Мария не раскрыла.

Мария Кожевникова решила стать продюсером

«Мне очень приятно от ваших слов, и я принимаю Вашу ответочку по поводу некоторых ляпов, сценарных провисаний и «почему я так мало стала сниматься». Раскрою свой секрет, который уже несколько лет поселился в моей голове и уже перешёл в стадию реализации. Я открываю новую главу в своей жизни и теперь буду продюсировать свои проекты, в этом мне будет помогать один уже известный и всеми признанный продюсер, а кто он, расскажу чуть позже. Мне хочется отвечать за качество от А до Я, а как актриса, я не имею таких прав!», - объяснила свое решение Кожевникова.

Кстати, продюсировать Кожевникова планирует не только свои работы, но и другие перспективные проекты. Поэтому актриса призвала своих подписчиков присылать ей на почту интересные синопсисы и сценарии.

«В связи с этим, я ищу интересные сценарии или синопсисы, захватывающие идеи для фильмов! Если у Вас таковые есть, а я уверена, что у меня много талантливых подписчиков, то присылайте на мою почту, которая указана в профиле, и я с Вами свяжусь! Жду, обещаю все почитать!».
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Мария Кожевникова решила стать продюсером фотографии
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