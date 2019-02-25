Мария Кожевникова решила стать продюсером

Вчера Мария Кожевникова
опубликовала пост в Инстаграме, где сообщила о своем намерении заняться продюсерской деятельностью
. Актриса отметила, что ей предстоит еще многому научиться – в этом ей поможет известный российский продюсер, имя которого Мария не раскрыла.
«Мне очень приятно от ваших слов, и я принимаю Вашу ответочку по поводу некоторых ляпов, сценарных провисаний и «почему я так мало стала сниматься». Раскрою свой секрет, который уже несколько лет поселился в моей голове и уже перешёл в стадию реализации. Я открываю новую главу в своей жизни и теперь буду продюсировать свои проекты, в этом мне будет помогать один уже известный и всеми признанный продюсер, а кто он, расскажу чуть позже. Мне хочется отвечать за качество от А до Я, а как актриса, я не имею таких прав!»
, - объяснила свое решение Кожевникова.
Кстати, продюсировать Кожевникова планирует не только свои работы, но и другие перспективные проекты. Поэтому актриса призвала своих подписчиков присылать ей на почту интересные синопсисы и сценарии.
«В связи с этим, я ищу интересные сценарии или синопсисы, захватывающие идеи для фильмов! Если у Вас таковые есть, а я уверена, что у меня много талантливых подписчиков, то присылайте на мою почту, которая указана в профиле, и я с Вами свяжусь! Жду, обещаю все почитать!».