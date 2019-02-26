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СМИ: 46-летний Джуд Лоу женится

26 февраля
2019 год

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26 февраля 2019
На днях стало известно, что 46-летний Джуд Лоу надумал жениться. Об этом изданию The Sun сообщил инсайдер. Избранницей актера стала психолог Филиппа Коэн, с которой он состоит в отношениях уже четыре года.

СМИ: 46-летний Джуд Лоу женится

По словам знакомого пары, свадьбу влюбленные собираются сыграть уже этой весной.

«Джуд и Филиппа встречаются много лет, поэтому свадьба - просто очередной логичный этап в их отношениях. Сама церемония будет довольно старомодной: с большим количеством алкоголя и танцами до утра. На ней соберутся все старые друзья актера, будут и те, с кем он начинал свою карьеру в Лондоне», - сообщил инсайдер.

Джуд Лоу и Филиппа Коэн начали встречаться в 2015 году. Актер уже был однажды женат на актрисе Сэди Фрост. Кроме того, актер воспитывает пятерых детей от трех разных женщин.

Джуд не любит обсуждать свою личную жизнь с журналистами, однако в одном из свежих интервью он очень искренне рассказывал о Филиппе.

СМИ: 46-летний Джуд Лоу женится

«Она принадлежит только мне и больше никому. Я очень-очень счастлив. Обязан этим тому факту, что моя девушка — закрытый и непубличный человек, поэтому наши отношения — сугубо личное дело. Думаю, у нас все так хорошо именно по этой причине».
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СМИ: 46-летний Джуд Лоу женится фотографии
СМИ: 46-летний Джуд Лоу женится фотографии
СМИ: 46-летний Джуд Лоу женится фотографии
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