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Мария Куликова встречается с коллегой по сериалу «Слишком красивая жена»

26 февраля
2019 год

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26 февраля 2019
В СМИ появилась информация, что звезду российских сериалов Марию Куликову часто начали замечать в компании актера Виталия Кудрявцева. В 2013-м артисты играли любовь в сериале «Слишком красивая жена», а сейчас, по словам журналистов, Виталий помогает строить Марии дом – закупает материалы и контролирует рабочий процесс.

Мария Куликова встречается с коллегой по сериалу «Слишком красивая жена»

Актриса уже рассказывала о своем избраннике, но имени его не упомянула. Однако СМИ разглядели в этом описании образ Кудрявцева. Также, по словам журналистов, Мария и Виталий вместе отдыхали в Греции минувшим летом.

«Он образованный, у него два высших образования… Но выходить замуж не вижу смысла, потому что все эти галочки, штампы, печати, мы уже все через это прошли. Если в какой-то момент захочется праздника, мы полетим на океан и где-то там обвенчаемся – почему нет? То есть у меня нет такого: никогда и ни за что! Просто в данный момент я об этом не думаю. Свадьбу ведь нужно планировать. А любой план убивает праздник», - говорила Мария.

Это первые серьезные отношения Куликовой после сложного развода с Денисом Матросовым. В недавнем интервью актриса признавалась, что счастлива – ей удалось наладить отношения с бывшим мужем, и теперь они вместе участвуют в воспитании сына Вани.

Мария Куликова встречается с коллегой по сериалу «Слишком красивая жена»

«Я просто кайфую от своего нынешнего состояния. Чувствую себя по-настоящему счастливой женщиной. Наш с Денисом развод «родил» не двух несчастных людей, а четырех счастливых. Рада, что отец моего ребенка нашел ту, которая делает его лицо светящимся. С моим мужчиной мы любим путешествовать. Впервые я стала подстраивать работу под свою личную жизнь, а не наоборот. Вместе мы объехали уже полмира. А сколько еще неизведанного!».
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Мария Куликова встречается с коллегой по сериалу «Слишком красивая жена» фотографии
Мария Куликова встречается с коллегой по сериалу «Слишком красивая жена» фотографии
Мария Куликова встречается с коллегой по сериалу «Слишком красивая жена» фотографии
Мария Куликова встречается с коллегой по сериалу «Слишком красивая жена» фотографии
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