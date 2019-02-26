Мария Куликова встречается с коллегой по сериалу «Слишком красивая жена»

В СМИ появилась информация, что звезду российских сериалов Марию Куликову
часто начали замечать в компании актера Виталия Кудрявцева
. В 2013-м артисты играли любовь в сериале «Слишком красивая жена»
, а сейчас, по словам журналистов, Виталий помогает строить Марии дом – закупает материалы и контролирует рабочий процесс.
Актриса уже рассказывала о своем избраннике, но имени его не упомянула. Однако СМИ разглядели в этом описании образ Кудрявцева. Также, по словам журналистов, Мария и Виталий вместе отдыхали в Греции минувшим летом.
«Он образованный, у него два высших образования… Но выходить замуж не вижу смысла, потому что все эти галочки, штампы, печати, мы уже все через это прошли. Если в какой-то момент захочется праздника, мы полетим на океан и где-то там обвенчаемся – почему нет? То есть у меня нет такого: никогда и ни за что! Просто в данный момент я об этом не думаю. Свадьбу ведь нужно планировать. А любой план убивает праздник»
, - говорила Мария.
Это первые серьезные отношения Куликовой после сложного развода с Денисом Матросовым
. В недавнем интервью актриса признавалась, что счастлива – ей удалось наладить отношения с бывшим мужем, и теперь они вместе участвуют в воспитании сына Вани.
«Я просто кайфую от своего нынешнего состояния. Чувствую себя по-настоящему счастливой женщиной. Наш с Денисом развод «родил» не двух несчастных людей, а четырех счастливых. Рада, что отец моего ребенка нашел ту, которая делает его лицо светящимся. С моим мужчиной мы любим путешествовать. Впервые я стала подстраивать работу под свою личную жизнь, а не наоборот. Вместе мы объехали уже полмира. А сколько еще неизведанного!»
.