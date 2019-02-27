Сын Игоря Костолевского читает проповеди возле метро

35-летний сын актера Игоря Костолевского
стал религиозным фанатиком. Алексей окончил МГИМО, а теперь читает уличные проповеди около метро «Фрунзенская». По словам Костолевского, он даже проходил лечение в психиатрической клинике, но ничего не помогло.
«Я был блудником, матерился, ходил по клубам. Думал, что смысл жизни - это путешествовать по миру, иметь много денег и спать с красивыми девушками. Но это путь от дьявола»
, - вещает Алексей в мегафон.
Кроме того, у Алексея есть YouTube-канал, где он так же занимается проповедничеством. Причем, этот канал существует уже около 10 лет. У проповедника есть своя аудитория, некоторые даже жаловались, что под влиянием Костолевского ударялись в религию. Костолевский-младший уверяет, что однажды к нему явился Господь.
«Я сидел за столом и хвалил Бога. В какой-то момент у меня сам открылся рот, и меня парализовало. Вдруг в воздухе появляется голограмма. На ней золотого цвета был лев, и под ним буквы альфа и омега. Голограмма залетела мне в рот, и он закрылся. Тут же руки сами по себе сложились в мольбе, а голова опустилась. Я был взят Богом»
, - рассказывал Алексей в одной из интернет-проповедей.
Однако мать Алексея – актриса Елена Романова
– в необычном увлечении сына ничего плохого не видит. По ее словам, сын ударился в религию после прочтения Евангелия во время учебы в США.
«Я его с детства в церковь водила. Он мне в четыре года говорил: «Мама, пошли прочищаться». Так он называл причастие. А еще у нас же попы бывают пьющие. И Алеша возмущался: «Я не буду прочищаться у этого алкоголика!». Потом он окончил МГИМО и уехал в Голливуд учиться на режиссера. И вот в Америке прочел Евангелие. Там ведь молодцы люди - они это распространяют. Молодым людям дают проповедовать с мегафоном Евангелие. Алеша приобщился к ним и, вернувшись в Россию, тоже попробовал. Но у нас люди воспринимают это в штыки. Особенно на Алешу обрушился один сатанист из Интернета - Игорь Сумасшедший. Он ведет против него войну - травит, распускает слухи. Врагов у Алеши много»
, - поделилась Романова.
35-летний Алексей нигде не работает, живет с мамой и семью заводить не собирается.
«Алеша сейчас безбрачный. Я бы, конечно, хотела внуков. Но надеюсь, что в один прекрасный день он немножко успокоится и поймет, что надо делать детей. Просто пока траурное настроение у нас… Больше 10 лет назад Леша вернулся из Лос-Анджелеса. Вскоре я уехала в Америку играть Марину Цветаеву в спектакле по пьесе «Прошлое впереди». А когда вернулась, умерла моя мама. У нее был рак. Несколько лет с ним боролась. Муки были страшные. Мы из этого только-только выходим»
.
Сам Игорь Костолевский винит во всем Романову. По его словам, мать Алексея поддерживает его идеи. Она не понимает, что Алексей болен, и не дает его лечить.
«К сожалению, я ничего не могу поделать: Леша находится под влиянием своей матери. Да, он учился в МГИМО, потом в Голливуд уезжал. Вскоре у него произошел сдвиг. Он лежал в психиатрической клинике, состоит на учете в ПНД. Но мать не дает его лечить. Она, к сожалению, сама нездоровый человек и считает, что все у них хорошо. То, что я стал поддерживать их идеи - вранье. Иногда вижу сына, но не могу ничего сделать… Ну больной человек, понимаете? Не пытайте меня, как так получилось. К сожалению, это наследственное. Я эту историю переживаю много лет. И поверьте, все, что от меня зависело, я сделал. Но я понимаю, что все это бессмысленно. В диспансере говорят: «Он приходит, мы его принимаем, но от лекарств он отказывается, а мы бессильны»
, - признался Костолевский.