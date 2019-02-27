Настасья Самбурская извинилась перед Еленой Летучей

Война между экс-ведущими проекта «Ревизорро» Еленой Летучей
и Настасьей Самбурской
началась в апреле прошлого года. Тогда Летучая заявила, что новые ведущие «убили ее шоу»
, чем сильно задела Самбурскую. Актриса в ответ осыпала телеведущую колкостями и оскорблениями
, а спустя почти год решила извиниться.
Настасья опубликовала свое фото в Инстаграме в вечернем платье российского дизайнера Ольги Якубович, лицом бренда которой является Елена Летучая. Таким образом актриса принесла свои извинения Елене за резкие высказывания в ее адрес.
«Все наверняка помнят наш грандиозный скандал с Леной Летучей. Чтобы не говорили - я умею признавать ошибки, и тогда, признаюсь, повела себя излишне агрессивно. Лена, принимаю это в себе, и в качестве моих тебе извинений - вот платье Оли Якубович, чьим послом и музой ты являешься, я его не просто надела, я его полюбила всем сердцем, а большего комплимента женщина женщине сделать, наверное, не может. Мода, как и любое искусство, лечит, и любой мир лучше войны»
, - написала Самбурская.