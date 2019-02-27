Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Настасья Самбурская извинилась перед Еленой Летучей

27 февраля
2019 год

Лайфстайл >>
27 февраля 2019
Война между экс-ведущими проекта «Ревизорро» Еленой Летучей и Настасьей Самбурской началась в апреле прошлого года. Тогда Летучая заявила, что новые ведущие «убили ее шоу», чем сильно задела Самбурскую. Актриса в ответ осыпала телеведущую колкостями и оскорблениями, а спустя почти год решила извиниться.

Настасья Самбурская извинилась перед Еленой Летучей

Настасья опубликовала свое фото в Инстаграме в вечернем платье российского дизайнера Ольги Якубович, лицом бренда которой является Елена Летучая. Таким образом актриса принесла свои извинения Елене за резкие высказывания в ее адрес.

Настасья Самбурская извинилась перед Еленой Летучей

«Все наверняка помнят наш грандиозный скандал с Леной Летучей. Чтобы не говорили - я умею признавать ошибки, и тогда, признаюсь, повела себя излишне агрессивно. Лена, принимаю это в себе, и в качестве моих тебе извинений - вот платье Оли Якубович, чьим послом и музой ты являешься, я его не просто надела, я его полюбила всем сердцем, а большего комплимента женщина женщине сделать, наверное, не может. Мода, как и любое искусство, лечит, и любой мир лучше войны», - написала Самбурская.
версия для печати
Ссылки по теме
Елена Летучая вынуждена покинуть шоу на Первом канале
Поиск по меткам
конфликтсоцсети
персоны
Елена ЛетучаяНастасья Самбурская

фотографии >>
Настасья Самбурская извинилась перед Еленой Летучей фотографии
Настасья Самбурская извинилась перед Еленой Летучей фотографии
Настасья Самбурская извинилась перед Еленой Летучей фотографии
Настасья Самбурская извинилась перед Еленой Летучей фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Андрейс Жагарс
26 февраля ушёл из жизни актёр Андрейс Жагарс.
Андрей Можейко
23 февраля ушёл из жизни актёр Андрей Можейко.
Стэнли Донен
23 февраля ушёл из жизни режиссёр Стэнли Донен.

День рождения >>

Константин Барташевич
Александр Борисов (II)
Светлана Гера
Татьяна Догилева
Юрий Кузнецов-Таёжный
Авангард Леонтьев
Мустафа Марданов
Иван Марченко
Евгений Урбанский
Джоан Беннетт
Адам Болдуин
Джоанн Вудворд
Даниэль Ольбрыхский
Альба Рорвахер
Тимоти Сполл
Элизабет Тейлор
все родившиеся 27 февраля >>

Афиша кино >>

Юморист
драма
Латвия, Россия, Чехия, 2019
Навсикая из долины ветров
драма, научная фантастика, фэнтези
Япония, 1984
Любовницы
комедия
Россия, 2019
Кадавр
фильм ужасов
США, 2018
Мадонна: Рождение легенды
биография, музыкальный фильм
США, 2018
На берегу мечты
драма
Россия, 2018
Наркокурьер
драма, криминальный фильм, мистика, триллер
США, 2018
Обещание на рассвете
драма, экранизация
Франция, 2017
Пассажир из Сан-Франциско
мелодрама, триллер
Россия, США, 2019
По половому признаку
биография, драма
США, 2018
Последние любовники
мелодрама
Португалия, Франция, Польша, США, 2016
Счастливого нового дня смерти
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен