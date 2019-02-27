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Суд снял обвинения с Люка Бессона

27 февраля
2019 год

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27 февраля 2019
В прошлом году 27-летняя французская актриса Сэнд Ван Рой заявила, что 59-летний режиссер Люк Бессон изнасиловал ее. После девяти месяцев расследования прокуратура Парижа приняла решение закрыть это дело.

Суд снял обвинения с Люка Бессона

По словам актрисы, 10 мая они с режиссером встретились в парижском отеле «Бристоль». Бессон якобы незаметно подсыпал что-то ей в напиток, после чего Ван Рой отключилась. Пока она спала, Люк надругался над ней. Наутро режиссера в номере уже не было – он ушел, оставив на столе пачку денег.

Также Сэнд призналась, что ранее вступала в половую связь с Бессоном, но именно в этот раз все случилось без ее согласия. А уже в июле обвинила режиссера уже в четырех изнасилованиях.

Суд снял обвинения с Люка Бессона

Режиссер свою вину полностью отрицал. По словам его адвоката Тьерри Марембера, Люк общался с актрисой, но «никогда не позволял себе неподобающих действий в ее адрес».

Сэнд Ван Рой не удалось найти необходимые доказательства изнасилования, и суд снял обвинения с режиссера.

«Люк Бессон удовлетворен решением прокурора об отклонении обвинений, выдвинутых Ван Рой», - отметил адвокат Бессона.
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