Суд снял обвинения с Люка Бессона

В прошлом году 27-летняя французская актриса Сэнд Ван Рой
заявила, что 59-летний режиссер Люк Бессон изнасиловал ее
. После девяти месяцев расследования прокуратура Парижа приняла решение закрыть это дело.
По словам актрисы, 10 мая они с режиссером встретились в парижском отеле «Бристоль». Бессон якобы незаметно подсыпал что-то ей в напиток, после чего Ван Рой отключилась. Пока она спала, Люк надругался над ней. Наутро режиссера в номере уже не было – он ушел, оставив на столе пачку денег.
Также Сэнд призналась, что ранее вступала в половую связь с Бессоном, но именно в этот раз все случилось без ее согласия. А уже в июле обвинила режиссера уже в четырех изнасилованиях.
Режиссер свою вину полностью отрицал. По словам его адвоката Тьерри Марембера, Люк общался с актрисой, но «никогда не позволял себе неподобающих действий в ее адрес».
Сэнд Ван Рой не удалось найти необходимые доказательства изнасилования, и суд снял обвинения с режиссера.
«Люк Бессон удовлетворен решением прокурора об отклонении обвинений, выдвинутых Ван Рой»
, - отметил адвокат Бессона.