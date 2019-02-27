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Эмилия Кларк пыталась украсть Железный трон

27 февраля
2019 год

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27 февраля 2019
Звезда популярного американского фэнтези-сериала «Игра престолов», британская актриса Эмилия Кларк рассказала, что попыталась украсть Железный трон со съемочной площадки шоу.

По словам 32-летней звезды, её планам помешали размеры металлического реквизита: гигантская скульптура, состоящая из «мечей поверженных врагов» - вероятно, конкурентов кабельного канала HBO - просто не поместилась в автомобиль актрисы: «Я толкала его, старалась поместить в машину, но он не подошел по размерам. Что тут поделаешь?».

Эмилия Кларк пыталась украсть Железный трон

И всё же кое-что на память о съёмках у Эмилии осталось. В сентябре 2018 года она сделала небольшую татуировку на правом запястье с изображением трёх летящих драконов.

Напомним, что финальный сезон «Игры престолов» стартует уже 14 апреля.
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Эмилия Кларк пыталась украсть Железный трон фотографии
Эмилия Кларк пыталась украсть Железный трон фотографии
Эмилия Кларк пыталась украсть Железный трон фотографии
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