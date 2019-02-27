Эмилия Кларк пыталась украсть Железный трон

Звезда популярного американского фэнтези-сериала «Игра престолов»
, британская актриса Эмилия Кларк
рассказала, что попыталась украсть Железный трон со съемочной площадки шоу.
По словам 32-летней звезды, её планам помешали размеры металлического реквизита: гигантская скульптура, состоящая из «мечей поверженных врагов» -
вероятно, конкурентов кабельного канала HBO
- просто не поместилась в автомобиль актрисы: «Я толкала его, старалась поместить в машину, но он не подошел по размерам. Что тут поделаешь?
».
И всё же кое-что на память о съёмках у Эмилии осталось. В сентябре 2018 года она сделала небольшую татуировку на правом запястье с изображением трёх летящих драконов.
Напомним, что финальный сезон «Игры престолов»
стартует уже 14 апреля.