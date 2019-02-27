Иван Жидков извинился за пьесу, оскорбившую Нурмагомедова

Российский актер Иван Жидков на своей страничке в Instagram принёс извинения бойцу смешанного стиля (MMA) Хабибу Нурмагомедову за театральную постановку «Охота на мужчин», недавно прошедшую в Махачкале. По его словам, данная пьеса является классическим произведением и с успехом идет в театрах по всему миру, поэтому труппа даже не предполагала, что ее содержание может оскорбить дагестанских зрителей.
фото: Сцена из спектакля «Охота на мужчин»
«От лица творческой группы проекта приношу извинения за то, что неумышленно нанесли оскорбление дагестанскому зрителю, - написал Жидков. - Спектакль ни в коем случае не призван показать «чернуху». Эта классическая итальянская пьеса, которая играется по всему миру уже много лет. Наша главная цель - делать хорошие спектакли, которые дарят радость зрителю. Постельная сцена является частью произведения. Мы не подозревали, что она может вызвать такой резонанс».
Кроме того, Иван пожаловался на то, что ему начали приходить личные сообщения с угрозами: «Я понимаю, это ответ на наше непредумышленное оскорбление, но всё же.. У каждого народа есть свои традиции и устои, и мы их уважаем, но мы не учли, что все так строго. Нас пригласили, мы с радостью приехали. То, что произошло, думаю, заставит задуматься о цензуре многих, кто захочет организовать концерт или спектакль в Дагестане. Ещё раз приносим свои извинения!»
фото: Сцена из спектакля «Охота на мужчин»
Несколькими днями ранее Хабиб Нурмагомедов раскритиковал «Охоту на мужчин», возмутившись сексуальной сценой, показанной актёрами.
«Почему все молчат и поддакивают этой порнухе в центре города, или Вы хотите, чтобы люди вышли на улицу? - обратился Хабиб к правительству Дагестана. - Не надо нас провоцировать и унижать, всему есть предел. Скажите мне, закон нашей страны одобряет спектакль, где голые мужчины и женщины целуются в центре города? Почему закон не работает? И кто вообще за эту порнографию ответит?»