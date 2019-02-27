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Алексей Серебряков рассказал о канадском гражданстве

27 февраля
2019 год

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27 февраля 2019
В 2012 году российский актёр Алексей Серебряков перевёз семью в Канаду, ссылаясь на «неблагоприятную социальную обстановку в России, связанную с ростом агрессии и нетерпимости, а также несоблюдением властями гражданских прав населения». На недавнем пресс-показе картины «Ван Гоги» Серебряков пояснил, что канадского гражданства не имеет, несмотря на то, что вот уже 7 лет проживает в этой стране. Кроме того, Алексей до сих пор считает себя русским актером, а в Канаду эмигрировал потому, что там дешевле, и для того, чтобы его дети «расширили горизонты».

Алексей Серебряков рассказал о канадском гражданстве


«В этом мире выгодно быть открытым, честным, ответственным, доброжелательным, улыбчивым, - отметил актёр. - Для меня нет в жизни ничего важнее, чем моя семья. Я хочу, чтобы мои дети стали гражданами мира. Что в этом плохого?»

Серебряков также заявил, что не жалеет ни о чем сказанном в адрес российской власти и не переживает по поводу осуждения его гражданской позиции: «Когда я критикую наше государство, я говорю не о стране, а о чиновниках, которые олицетворяют государственную власть».
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