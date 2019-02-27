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Ургант и Хрусталев спародировали Леди Гагу и Брэдли Купера

27 февраля
2019 год

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27 февраля 2019
Ведущие шоу «Вечерний Ургант» Иван Ургант и Дмитрий Хрусталев перепели оскароносную песню Леди Гаги и Брэдли Купера Shallow из фильма «Звезда родилась», изменив слова.

Ургант и Хрусталев спародировали Леди Гагу и Брэдли Купера

На церемонии вручения «Оскара» номер Гаги и Купера был признан одним из самых трогательных и красивых. Певица и актер вместе сидели за роялем и нежно прижимались друг к другу под зорким взглядом жены Брэдли, Ирины Шейк. Некоторые знаменитости и пользователи соцсетей даже упрекнули Леди Гагу в неуместном флирте с женатым коллегой.



В своей пародии Ургант и Хрусталев воспроизвели антураж номера голливудских артистов и добавили в него комичный смысл. «Расскажи мне, Мить, как тебе, сорокалетнему, жить? Стал ты меньше пить, чтобы ночью реже выходить в туалет? Или желания такого нет? Дай ответ, принимаешь ли медикамент?» — спел Иван. На что Дмитрий, за которого пела девушка, ответил: «Ты мне, Вань, скажи: тяжело ли вам, евреям, жить? По ночам бежишь, чтобы деньги тайно положить в туалет. Ты же прячешь их там или нет? Дай ответ. Следственный нас смотрит комитет».

В финале ведущие прижались друг к другу так же, как Брэдли Купер и Леди Гага.
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Ургант и Хрусталев спародировали Леди Гагу и Брэдли Купера фотографии
Ургант и Хрусталев спародировали Леди Гагу и Брэдли Купера фотографии
Ургант и Хрусталев спародировали Леди Гагу и Брэдли Купера фотографии
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